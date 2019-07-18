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Зеленский уволил еще 22 глав районных администраций

Четверг, 18 июля 2019, 10:22

Президент Владимир Зеленский уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Соответствующие распоряжения от 16 июля обнародованы на сайте главы государства.

В Киеве Зеленский уволил:

- Александра Цибульщака с должности главы Оболонской районной госадминистрации;

- Сергея Мартынчука с должности главы Печерской районной госадминистрации.

В Ровенской области президент уволил:

- Юрия Ковальчука с должности главы Гощанской районной государственной администрации;

- Александра Среду с должности главы Костопольской РГА;

- Николая Кушнира с должности главы Рокитновской РГА;

- Ярослава Яковчука с должности главы Сарненской РГА.

В Харьковские области уволены:

- Анатолий Калашник с должности главы Близнюковской райгосадминистрации;

- Виктор Войтенко с должности главы Валковской РГА;

- Константин Жидков от должности главы Дергачевской РГА;

- Владимир Павленко с должности главы Первомайской РГА.

В Хмельницкой области Зеленский уволил:

- Романа Муляра с должности главы Белогорской райгосадминистрации;

- Александра Коцемира с должности главы Виньковецкой РГА;

- Елену Матвейцеву с должности главы Городоцкой РГА;

- Андрея Зелинского с должности главы Деражнянской РГА;

- Александра Бернашевского с должности главы Дунаевецкой РГА;

- Бориса Яцкова с должности главы Изяславской РГА;

- Ирину Матлаеву с должности главы Летичевской РГА;

- Сергея Фесуна с должности главы Староконстантиновской РГА;

- Василий Франчука с должности главы Старосинявской РГА;

- Лесю Коменду с должности главы Хмельницкой райгосадминистрации;

- Олега Батюка с должности главы Чемеровецкой РГА;

- Андрея Шутяка с должности главы Ярмолинецкой РГА.

Напомним:

Темы: Зеленскийместная власть
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