Зеленский уволил еще 22 глав районных администраций

Соответствующие распоряжения от 16 июля обнародованы на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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