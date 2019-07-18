Зеленский уволил еще 22 глав районных администраций
Президент Владимир Зеленский уволил 22 глав государственных районных администраций в Киеве, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Соответствующие распоряжения от 16 июля обнародованы на сайте главы государства.
В Киеве Зеленский уволил:
- Александра Цибульщака с должности главы Оболонской районной госадминистрации;
- Сергея Мартынчука с должности главы Печерской районной госадминистрации.
В Ровенской области президент уволил:
- Юрия Ковальчука с должности главы Гощанской районной государственной администрации;
- Александра Среду с должности главы Костопольской РГА;
- Николая Кушнира с должности главы Рокитновской РГА;
- Ярослава Яковчука с должности главы Сарненской РГА.
В Харьковские области уволены:
- Анатолий Калашник с должности главы Близнюковской райгосадминистрации;
- Виктор Войтенко с должности главы Валковской РГА;
- Константин Жидков от должности главы Дергачевской РГА;
- Владимир Павленко с должности главы Первомайской РГА.
В Хмельницкой области Зеленский уволил:
- Романа Муляра с должности главы Белогорской райгосадминистрации;
- Александра Коцемира с должности главы Виньковецкой РГА;
- Елену Матвейцеву с должности главы Городоцкой РГА;
- Андрея Зелинского с должности главы Деражнянской РГА;
- Александра Бернашевского с должности главы Дунаевецкой РГА;
- Бориса Яцкова с должности главы Изяславской РГА;
- Ирину Матлаеву с должности главы Летичевской РГА;
- Сергея Фесуна с должности главы Староконстантиновской РГА;
- Василий Франчука с должности главы Старосинявской РГА;
- Лесю Коменду с должности главы Хмельницкой райгосадминистрации;
- Олега Батюка с должности главы Чемеровецкой РГА;
- Андрея Шутяка с должности главы Ярмолинецкой РГА.
Напомним:
- 9 июля Владимир Зеленский уволил 70 глав районных государственных администраций.
- 11 июля президент уволил еще 57 глав РГА.