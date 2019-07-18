Гройсман хоче повторні дострокові вибори в Раду у 2020 році

Прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно з місцевими виборами в 2020 році, після реформування парламенту.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми зараз сформуємо Верховну Раду з 423 депутатів за старою системою, це означає, що ми п'ять років маємо жити в такій ситуації? Це неправильно", - вважає очільник уряду.

"Тому, щойно ми його (парламент) сформуємо, треба провести реформу, зняти недоторканність, треба, щоб президент підписав відкриті списки, зменшити кількість депутатів, закріпити децентралізацію в Конституції, і через якийсь час йти на вибори", - додав він

За його словами, такі позачергові вибори необхідно проводити не влітку, а "навесні 2020 року або восени 2020 року, об'єднавши це з місцевими виборами, щоб було дешевше".

Гройсман зазначив, що 250 депутатів парламенту - це оптимальна кількість для того, щоб було і представництво всієї України, й ефективність ухвалення необхідних рішень, а впровадження відкритих списків підвищить якість обрання до парламенту.

Крім того, Гройсман заявив, що не підтримує ідею впровадження системи двопалатного парламенту, оскільки це може уповільнити ухвалення рішень.

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