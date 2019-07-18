Гройсман хоче повторні дострокові вибори в Раду у 2020 році

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Четвер, 18 липня 2019, 10:31

Прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно з місцевими виборами в 2020 році, після реформування парламенту.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми зараз сформуємо Верховну Раду з 423 депутатів за старою системою, це означає, що ми п'ять років маємо жити в такій ситуації? Це неправильно", - вважає очільник  уряду.

"Тому, щойно ми його (парламент) сформуємо, треба провести реформу, зняти недоторканність, треба, щоб президент підписав відкриті списки, зменшити кількість депутатів, закріпити децентралізацію в Конституції, і через якийсь час йти на вибори", - додав він

За його словами, такі позачергові вибори необхідно проводити не влітку, а "навесні 2020 року або восени 2020 року, об'єднавши це з місцевими виборами, щоб було дешевше".

Гройсман зазначив, що 250 депутатів парламенту - це оптимальна кількість для того, щоб було і представництво всієї України, й ефективність ухвалення необхідних рішень, а впровадження відкритих списків підвищить якість обрання до парламенту.

Крім того, Гройсман заявив, що не підтримує ідею впровадження системи двопалатного парламенту, оскільки це може уповільнити ухвалення рішень.

Нагадаємо:

  • 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори.
  • Відповідно до ухваленого парламентом Виборчого кодексу з відкритими списками, документ набуває чинності з 1 грудня 2023 року.
  • Згідно з опитуваннями різних соціологічних центрів, партія "Українська стратегія Гройсмана" не долає 5% прохідний бар'єр для проходження у парламент. За політсилу готові віддати свої голоси 1,3%-2,0% опитаних українців, які визначилися з вибором.

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Теми: Гройсман прем'єр вибори Верховна Рада


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