Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман хоче повторні дострокові вибори в Раду у 2020 році

Четвер, 18 липня 2019, 10:31

Прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно з місцевими виборами в 2020 році, після реформування парламенту.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми зараз сформуємо Верховну Раду з 423 депутатів за старою системою, це означає, що ми п'ять років маємо жити в такій ситуації? Це неправильно", - вважає очільник  уряду.

"Тому, щойно ми його (парламент) сформуємо, треба провести реформу, зняти недоторканність, треба, щоб президент підписав відкриті списки, зменшити кількість депутатів, закріпити децентралізацію в Конституції, і через якийсь час йти на вибори", - додав він

За його словами, такі позачергові вибори необхідно проводити не влітку, а "навесні 2020 року або восени 2020 року, об'єднавши це з місцевими виборами, щоб було дешевше".

Гройсман зазначив, що 250 депутатів парламенту - це оптимальна кількість для того, щоб було і представництво всієї України, й ефективність ухвалення необхідних рішень, а впровадження відкритих списків підвищить якість обрання до парламенту.

Крім того, Гройсман заявив, що не підтримує ідею впровадження системи двопалатного парламенту, оскільки це може уповільнити ухвалення рішень.

Нагадаємо:

  • 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори.
  • Відповідно до ухваленого парламентом Виборчого кодексу з відкритими списками, документ набуває чинності з 1 грудня 2023 року.
  • Згідно з опитуваннями різних соціологічних центрів, партія "Українська стратегія Гройсмана" не долає 5% прохідний бар'єр для проходження у парламент. За політсилу готові віддати свої голоси 1,3%-2,0% опитаних українців, які визначилися з вибором.

"Українська правда" в Threads

Теми: Гройсманпрем'єрвибориВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: