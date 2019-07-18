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Гройсман хочет повторные досрочные выборы в Раду в 2020 году

Четверг, 18 июля 2019, 10:31

Премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году, после реформирования парламента.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно", - считает глава правительства.

"Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через некоторое время идти на выборы", - добавил он

По его словам, такие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а "весной 2020 или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле".

Гройсман отметил, что 250 депутатов парламента - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений, а внедрение открытых списков повысит качество избрания в парламент.

Кроме того, Гройсман заявил, что не поддерживает идею внедрения системы двухпалатного парламента, поскольку это может замедлить принятие решений.

Напомним:

  • 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы.
  • Согласно с принятым парламентом Избирательным кодексом с открытыми списками, документ вступает в силу с 1 декабря 2023 года.
  • Опросы различных социологических центров показывают, партия "Украинская стратегия Гройсмана" не преодолевает 5% проходной барьер для прохождения в парламент. За политсилу готовы отдать свои голоса 1,3%-2,0% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманпремьервиборыВерховная Рада
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