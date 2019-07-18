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МЗС підготувало заходи для захисту нацбезпеки через паспорти РФ на Донбасі

Четвер, 18 липня 2019, 10:30

Міністерство закордонних справ України вважає провокацією рішення Росії про незаконну паспортизацію жителів Донбасу і підготувало на розгляд РНБО перелік заходів для захисту національної безпеки, прав та інтересів українців.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Дії російської сторони є неприхованим втручанням у внутрішні справи України як незалежної і суверенної держави, серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті", - йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що попри заяви про прагнення миру, Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України.

"Кремлівські укази щодо "паспортизації" не визнаватимуться українською стороною.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки", - йдеться в повідомленні.

МЗС очікує, що міжнародні партнери також не визнаватимуть російські паспорти на Донбасі та посилять санкції щодо РФ.

Нагадаємо:

  • 17 липня президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Донецької і Луганської областей України.
  • В Офісі президента України на це відповіли, що Київ може почати надавати етнічним українцям, що живуть за кордоном, друге громадянство – України.
  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 1 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для окремих категорій громадян України.

Українська правда
Теми: МЗСРосіягромадянствоДонбас
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