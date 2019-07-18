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МИД подготовило меры по защите нацбезопасности из-за паспортов РФ на Донбассе

Четверг, 18 июля 2019, 10:30

Министерство иностранных дел Украины считает провокацией решение России о незаконной паспортизации жителей Донбасса, и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что, несмотря на заявления о стремлении к миру, Кремль своими действиями демонстрирует откровенные намерения продолжать гибридную войну против Украины.

"Кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", - говорится в сообщении.

МИД ожидает, что международные партнеры также не будут признавать российские паспорта на Донбассе и усилят санкции в отношении РФ.

Напомним:

  • 17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
  • В Офисе президента Украины на это ответили, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство – Украины.
  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • 1 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Украинская правда
Темы: МИДРосcиягражданствоДонбасс
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