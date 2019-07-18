МИД подготовило меры по защите нацбезопасности из-за паспортов РФ на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины считает провокацией решение России о незаконной паспортизации жителей Донбасса, и подготовило на рассмотрение СНБО перечень мер по защите национальной безопасности, прав и интересов украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Действия российской стороны являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины как независимого и суверенного государства, серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что, несмотря на заявления о стремлении к миру, Кремль своими действиями демонстрирует откровенные намерения продолжать гибридную войну против Украины.

"Кремлевские указы о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия", - говорится в сообщении.

МИД ожидает, что международные партнеры также не будут признавать российские паспорта на Донбассе и усилят санкции в отношении РФ.

Напомним: