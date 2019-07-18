Зеленський заявив про ще одну масштабну схему розкрадань в оборонці
Джерело: виступ президента Володимира Зеленського під час засідання Національного ради з питань антикорупційної політики.
Президент Володимир Зеленський заявив, що до правоохоронних органів передана ще одна справа щодо розкрадань в оборонній промисловості за часів президентства Петра Порошенка.
Пряма мова: "Попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає у величезних масштабах.
Ви чули про гучну історію у державному концерні "Укроборонпром".
На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як з'ясувалося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 мільйонів доларів США на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги. Хочу нагадати, що це все є народні гроші".
"Українська правда" звернулася до прес-служби президента та правоохоронних органів за більш детальною інформацією щодо згаданої справи.
Історія питання:
- 11 липня екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус очолив наглядову раду державного концерну "Укроборонпром".
- Оновлений склад наглядової ради назвав пріоритетом для концерну проведення міжнародного аудиту. Очікується, що він триватиме до 9 місяців.
- Питання проведення міжнародного аудиту "Укроборонпрому" загострилося після журналістського розслідування про масштабні розкрадання в концерні.
- Раніше президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Айвараса Абромавичуса, а 9 липня – Давида Арахамію та Андрія Загороднюка. Ще до складу ради входить Ентоні Тетер. Ще одна посада, яка належить до квоти Кабінету міністрів, наразі є вакантною.
- У березні-2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.
- Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.
- Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".
- Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.
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