Зеленський заявив про ще одну масштабну схему розкрадань в оборонці

Джерело: виступ президента Володимира Зеленського під час засідання Національного ради з питань антикорупційної політики.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до правоохоронних органів передана ще одна справа щодо розкрадань в оборонній промисловості за часів президентства Петра Порошенка.

Пряма мова: "Попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає у величезних масштабах.

Ви чули про гучну історію у державному концерні "Укроборонпром".

На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як з'ясувалося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 мільйонів доларів США на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги. Хочу нагадати, що це все є народні гроші".

"Українська правда" звернулася до прес-служби президента та правоохоронних органів за більш детальною інформацією щодо згаданої справи.

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