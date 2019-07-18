Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський заявив про ще одну масштабну схему розкрадань в оборонці

Четвер, 18 липня 2019, 11:20
Зеленський заявив про ще одну масштабну схему розкрадань в оборонці

Джерело: виступ президента Володимира Зеленського під час засідання Національного ради з питань антикорупційної політики.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до правоохоронних органів передана ще одна справа щодо розкрадань в оборонній промисловості за часів президентства Петра Порошенка.

Пряма мова: "Попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає у величезних масштабах. 

Ви чули про гучну історію у державному концерні "Укроборонпром".

На днях ми передали до правоохоронних органів ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як з'ясувалося, протягом 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери лише за декількома сумнівними контрактами перерахували майже 30 мільйонів доларів США на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги. Хочу нагадати, що це все є народні гроші".

"Українська правда" звернулася до прес-служби президента та правоохоронних органів за більш детальною інформацією щодо згаданої  справи.

Історія питання:

  • 11 липня екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус очолив наглядову раду державного концерну "Укроборонпром".
  • Оновлений склад наглядової ради назвав пріоритетом для концерну проведення міжнародного аудиту. Очікується, що він триватиме до 9 місяців.
  • Питання проведення міжнародного аудиту "Укроборонпрому" загострилося після журналістського розслідування про масштабні розкрадання в концерні.
  • Раніше президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Айвараса Абромавичуса, а 9 липня – Давида Арахамію та Андрія Загороднюка. Ще до складу ради входить Ентоні Тетер. Ще одна посада, яка належить до квоти Кабінету міністрів, наразі є вакантною.
  • У березні-2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони  Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.
  • Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.
  • Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".
  • Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийкорупціяУкроборонпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав на Зміїний у 500-й день повномасштабної війни
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: