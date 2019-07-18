Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме хищений в оборонке

Источник: выступление президента Владимира Зеленского во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в правоохранительные органы передано еще одно дело относительно хищений в оборонной промышленности во времена предыдущей власти.

Прямая речь: Впереди непочатый край работы, потому что коррупция у нас процветает в огромных масштабах. Вы слышали о нашумевшей истории в государственном концерне "Укроборонпром".

На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как выяснилось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов США на счета оффшорных компаний за якобы оказанные услуги.

Хочу напомнить, что это все народные деньги.

"Украинская правда" обратилась в пресс-службу президента и правоохранительные органы за более подробной информацией о данном деле.

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