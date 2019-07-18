Гройсман прокоментував ідею Зеленського про масову люстрацію попередників
Прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман не підтримує ініціативу президента Володимира Зеленського з розширення дії закону про люстрацію топ-чиновників 2014 - 2019 років.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, люстрація неприйнятна у тому вигляді, у якому вона пропонується.
"Ось я подивився на наших урядовців, от скажіть, Євген Нищук, "голос" двох Майданів, буде люстрований, а Медведчук, який хоче розколоти і федералізувати Україну, - не буде люстрований, це несправедливо", - заявив Гройсман.
Він зазначив, що ця тема вимагає ще досить глибокої дискусії, тому що вона несе глобальні ризики.
"Якщо, не дай Бог, цю ініціативу буде прийнято, в один день уся влада буде паралізована. Я вважаю, що це дуже послабить нашу державу, і ми станемо дуже вразливими", - вважає прем'єр.
При цьому Гройсман додав, що закон про люстрацію необхідно унормувати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
Нагадаємо:
- 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
- Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.
- 12 липня на сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроекту.
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