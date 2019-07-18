Гройсман прокомментировал идею Зеленского о массовой люстрации предшественников

Премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман не поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации топ-чиновников 2014 - 2019.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, люстрация неприемлема в том виде, в котором она предлагается.

"Вот я посмотрел на наших чиновников, вот скажите, Евгений Нищук, "голос" двух Майданов, будет люстрирован, а Медведчук, который хочет расколоть и федерализировать Украину, - не будет люстрирован, это несправедливо", - заявил Гройсман.

Он отметил, что эта тема требует еще достаточно глубокой дискуссии, потому что она несет глобальные риски.

"Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это очень ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимыми", - считает премьер.

При этом Гройсман добавил, что закон о люстрации необходимо нормировать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним: