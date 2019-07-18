Гройсман прокомментировал идею Зеленского о массовой люстрации предшественников
Премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман не поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации топ-чиновников 2014 - 2019.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, люстрация неприемлема в том виде, в котором она предлагается.
"Вот я посмотрел на наших чиновников, вот скажите, Евгений Нищук, "голос" двух Майданов, будет люстрирован, а Медведчук, который хочет расколоть и федерализировать Украину, - не будет люстрирован, это несправедливо", - заявил Гройсман.
Он отметил, что эта тема требует еще достаточно глубокой дискуссии, потому что она несет глобальные риски.
"Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это очень ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимыми", - считает премьер.
При этом Гройсман добавил, что закон о люстрации необходимо нормировать в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.
Напомним:
- 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
- Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команды Владимира Зеленского.
- 12 июля на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта.
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