Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Влаштували канікули": Зеленський знову вимагає зібрати Раду

Четвер, 18 липня 2019, 12:39
Влаштували канікули: Зеленський знову вимагає зібрати Раду

Президент Володимир Зеленський направив звернення до спікера парламенту Андрія Парубія із проханням зібрати позачергове засідання Верховної Ради до 19 липня.

Відповідний документ Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У зверненні вказується, що згідно з календарним планом роботи Верховної Ради 8-го скликання десята сесія триває до 19 липня.

"Тобто до 19 липня 2019 року на вмотивовану вимогу осіб, визначених Конституцією України, під час чергової сесії Верховної Ради України восьмого скликання головою Верховної Ради України скликається позачергове пленарне засідання", - сказано у зверненні.

З огляду на це, Зеленський просить виконати вимоги провести засідання для розгляду питань, які були викладені у попередньому зверненні.

Водночас, у своєму дописі у Facebook Зеленський заявив, що "працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту".

"Ви…(парламент – ред.) влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що ОДИН ДЕНЬ (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету", - написав Зеленський.

Нагадаємо:

  • Голова Верховної Ради Андрій Парубій 12 липня закрив пленарні засідання 10-ї сесії парламенту 8 скликання.
  • До 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.
  • 16 липня команда Зеленського закликала Верховну Раду позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.
  • Спікер Верховної Ради Андрій Парубій відповів, що вже закрив останнє засідання парламента, а згідно із законодавством, скликання позачергового пленарного засідання можна у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради України.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийПарубійВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Останні новини
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
Усі новини...
Реклама: