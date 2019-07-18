"Влаштували канікули": Зеленський знову вимагає зібрати Раду

Президент Володимир Зеленський направив звернення до спікера парламенту Андрія Парубія із проханням зібрати позачергове засідання Верховної Ради до 19 липня.

Відповідний документ Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

У зверненні вказується, що згідно з календарним планом роботи Верховної Ради 8-го скликання десята сесія триває до 19 липня.

"Тобто до 19 липня 2019 року на вмотивовану вимогу осіб, визначених Конституцією України, під час чергової сесії Верховної Ради України восьмого скликання головою Верховної Ради України скликається позачергове пленарне засідання", - сказано у зверненні.

З огляду на це, Зеленський просить виконати вимоги провести засідання для розгляду питань, які були викладені у попередньому зверненні.

Водночас, у своєму дописі у Facebook Зеленський заявив, що "працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту".

"Ви…(парламент – ред.) влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що ОДИН ДЕНЬ (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету", - написав Зеленський.

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