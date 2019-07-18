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Різатдінову намагались видати за "слугу народу"

Четвер, 18 липня 2019, 13:04
Різатдінову намагались видати за слугу народу

Поліція вилучила 44 тисячі примірників агітматеріалів за кандидатів у нардепи нібито від партії "Слуга народу" на Київщині у 93 окрузі.

Про це повідомляє 18 липня прес-служба Національної поліції.

У Київській області зацікавлені особи намагалися "пропіарити" кількох кандидатів у народні депутати, прикриваючись брендом партії "Слуга народу". З цією метою вони виготовили друковану продукцію з неправдивою інформацією і найняли студентів та неповнолітніх для її роздачі.

 

Молоді заплатили 600 гривень за 6 годин роботи, агітаторів організовано розвезли автобусами у визначені місця для агітації – до міст Рокитне, Кагарлик та Миронівка. Під час розповсюдження цих агітаційних матеріалів працівники поліції затримали 14 осіб. На них склали адміністративні матеріали.

Поліція встановила, що до партії "Слуга народу" згадані кандидати в народні обранці жодного стосунку не мають.

Як свідчать фото та відео, оприлюднені поліцією, мова зокрема йде про партнерку нардепа-втікача Олександра Онищенка Ганну Різатдінову та кандидатів Олега Донченка і Олега Жукотанського (на сайті ЦВК значаться як самовисуванці).

 
 

Зазначається, що неправдиву агітпродукцію розповсюджували з одного з приватних агропідприємств міста Кагарлик. За попередньою інформацією, це агропідприємство належить до сфери управління ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" (належить Юрію Косюку –ред.). 

Поліцейські провели у приміщенні агропідприємства санкціонований обшук та вилучили 44 тисячі різного виду друкованих матеріалів агітаційного змісту. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права). 

Зазначається, що поліція проводить процесуальні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які замовили та виготовили друковану агітпродукцію з недостовірною інформацією.

Пізніше команда партії "Слуга народу" заявила, що обшуки проводилися в компанії Агрофорт, що входить в холдинг МХП (Миронівський хлібопродукт), директором якого є вищевказаний Олександр Жукотанський.

"В ході обшуків в офісі компанії Агрофорт поліцією було вилучено 5000 кг агітаційної продукції кандидата в народні депутати Жукотанського Олександра, а також "чорні" агітаційні матеріали, які мали дезінформувати населення про кандидата від політичної партії "Слуга Народу" Скороход Анну", – йдеться в коментарі. 

У свою чергу сам Онищенко відреагував на новину в Facebook наступним чином:

"Пару новин про вибори. Перше - Різатдінова не є моєю дружиною. І всі ЗМІ, хто продовжує про це писати, в тому числі Українська правда, пасуть задніх. Друге - Різатдінова не йде на вибори. Дарую новину. І третє, коли Косюк знаходить в офісі Косюка "чорнуху" на вибори проти потенційних конкурентів Косюка, запитайте у Косюка, як справи у нього в курнику".

Нагадаємо:

  • Під час позачергових виборів правоохоронці зіткнулися з новими проявами порушень виборчого законодавства: використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій, нові форми підкупу виборців.
  • Слідчі підрозділи Нацполіції розпочали 217 кримінальних проваджень, пов’язаних із виборчим процесом. За фактами використання чужих партійних брендів Нацполіція викликала на допит 97 осіб. 
  • Народний депутат від 93 округу у Верховній Раді 8 скликання Олександр Онищенко є фігурантом кримінальної справи щодо масштабних розкрадань у газовій сфері. Він утік за кордон, але намагався балотуватися на нинішніх позачергових виборах до парламенту.
  • Верховний Суд двічі визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації Онищенка кандидатом на виборах до Верховної Ради.
  • На засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики 18 липня президент Володимир Зеленський запропонував правоохоронцям перевірити і порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, і виплачених акціонером дивідендів.
  • Позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСлуга народуОнищенко
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