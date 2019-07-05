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Суд вдруге не пустив в кандидати "вершника" Онищенка

П'ятниця, 5 липня 2019, 19:31

Верховний Суд повторно визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації нардепа Олександра Онищенка кандидатом на виборах до Верховної Ради.

Про це в п’ятницю повідомляє прес-служба суду на своїй сторінці у Facebook.  

Суд розглянув другу апеляційну скаргу Онищенка на рішення ЦВК і підтвердив, що нардеп не надав необхідних документальних доказів того, що він дотримався вимоги щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

Згідно із повідомленням суду Онищенко знову спробував пояснити своє перебування за межами України "участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну".

Суд також відхилив посилання Онищенка щодо перебування його у статусі заявника в процесі міжнародного захисту.  

Нагадаємо:

  • 25 червня Центральна виборча комісія повторно відмовила нардепу-втікачу Олександру Онищенку у реєстрації кандидатом на виборах в Раду.
  • 15 червня ЦВК відмовила Онищенку у реєстрації кандидатом в нардепи, оскільки протягом останніх 5 років він не проживав в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоЦВК
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