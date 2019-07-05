Суд вдруге не пустив в кандидати "вершника" Онищенка
Верховний Суд повторно визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації нардепа Олександра Онищенка кандидатом на виборах до Верховної Ради.
Про це в п’ятницю повідомляє прес-служба суду на своїй сторінці у Facebook.
Суд розглянув другу апеляційну скаргу Онищенка на рішення ЦВК і підтвердив, що нардеп не надав необхідних документальних доказів того, що він дотримався вимоги щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років.
Згідно із повідомленням суду Онищенко знову спробував пояснити своє перебування за межами України "участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну".
Суд також відхилив посилання Онищенка щодо перебування його у статусі заявника в процесі міжнародного захисту.
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