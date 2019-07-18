Полиция изъяла 44 тысяч экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от партии "Слуга народа" на Киевщине в 93 округе.

Об этом сообщает 18 июля пресс-служба Национальной полиции.

В Киевской области заинтересованные лица пытались "пропиарить" нескольких кандидатов в народные депутаты, прикрываясь брендом партии "Слуга народа". С этой целью они изготовили печатную продукцию с неправдивой информацией и наняли студентов и несовершеннолетних для ее раздачи.

Молодым людям заплатили 600 гривен за 6 часов работы, агитаторов организовано развезли автобусами в определенные места для агитации - в города Рокитное, Кагарлык и Мироновка. Во время распространения этих агитационных материалов работники полиции задержали 14 человек. На них составили административные материалы.

Полиция установила, что к партии "Слуга народа" упомянутые кандидаты в народные избранники никакого отношения не имеют.

Как свидетельствуют фото и видео, опубликованные полицией, речь в частности идет о партнерше беглого нардепа Александра Онищенко Анне Ризатдиновой и кандидатах Олеге Донченко и Олеге Жукотанском (на сайте ЦИК значатся как самовыдвиженцы).

Отмечается, что ложную агитпродукцию распространяли из одного из частных агропредприятий города Кагарлык. По предварительной информации, это агропредприятие относится к сфере управления ЗАО "Мироновский хлебопродукт" (принадлежит Юрию Косюку -ред.).

Начато уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права).

Полицейские провели в помещении агропредприятия санкционированный обыск и изъяли 44 000 различного вида печатных материалов агитационного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса (препятствование осуществлению избирательного права).

Отмечается, что полиция проводит процессуальные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, заказавших и изготовивших печатную агитпродукцию с недостоверной информацией.

Позже команда партии "Слуга народа" заявила, что обыски проводились в компании Агрофорт, входящей в холдинг МХП, директором которого является вышеупомянутый Александр Жукотанский.

"В ходе обысков в офисе компании Агрофорт полицией было изъято 5000 кг агитационной продукции кандидата в народные депутаты Жукотанского Александра, а также "черные" агитационные материалы, которые имели целью дезинформировать население о кандидате от политической партии "Слуга народа" Скороход Анну", - говорится в комментарии.

В свою очередь сам Онищенко отреагировал в Facebook на новость следующим образом:

"Пару новостей о выборах. Первое - Ризатдинова не является моей супругой. И все СМИ, кто продолжает об этом писать, в том числе Украинская правда, пасут задних. Второе - Ризатдинова не идёт на выборы. Дарю новость. И третье, когда Косюк находит в офисе Косюка "чернуху" на выборы против потенциальных конкурентов Косюка, спросите у Косюка, как дела у него в курятнике".

Напомним: