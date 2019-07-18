Кремль про обмін полоненими: Розуміння слова "всіх" у нас різне
Джерело: ТАСС.
У Росії й України є розбіжності в розумінні формату обміну полоненими "всіх на всіх", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Пряма мова: "У ході телефонної розмови дійсно згадувалася ідеальна формула "всіх на всіх", говорилося, що в підсумку саме до цієї формули було б бажано дійти. Але при цьому робилася обмовка, що розуміння слова "всіх" у російської та української сторін різне в деяких аспектах.
Тому експерти мають зблизити це розуміння, і тоді реалізація (обміну – ред.) стане більш вірогідною".
Деталі: Пєсков пояснив, що йдеться про "відмінності в людях, кого вважати "усіма": у Києві такими вважають одних, у Росії – інших".
Він відмовився говорити про персоналії, щодо яких у Москви та Києва є розбіжності.
Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський заявив, що у проведеній минулого тижня телефонній розмові російський лідер Володимир Путін підтримав обмін полоненими в форматі "всіх на всіх".
Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що 12 липня під час переговорів радників президентів у "нормандському форматі" було досягнуто домовленостей про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін "певними кількостями" полонених.
Історія питання:
- Проросійські бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР" утримують сотні полонених на окупованій території сходу України. Останній обмін відбувся наприкінці 2017 року. Нещодавно бойовики за домовленістю з Медведчуком відпустили чотирьох українців.
- Росія утримує десятки українців на своїй території та в анексованому Криму – у слідчих ізоляторах та в колоніях.