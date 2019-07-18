Кремль про обмін полоненими: Розуміння слова "всіх" у нас різне

Джерело: ТАСС.

У Росії й України є розбіжності в розумінні формату обміну полоненими "всіх на всіх", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Пряма мова: "У ході телефонної розмови дійсно згадувалася ідеальна формула "всіх на всіх", говорилося, що в підсумку саме до цієї формули було б бажано дійти. Але при цьому робилася обмовка, що розуміння слова "всіх" у російської та української сторін різне в деяких аспектах.

Тому експерти мають зблизити це розуміння, і тоді реалізація (обміну – ред.) стане більш вірогідною".

Деталі: Пєсков пояснив, що йдеться про "відмінності в людях, кого вважати "усіма": у Києві такими вважають одних, у Росії – інших".

Він відмовився говорити про персоналії, щодо яких у Москви та Києва є розбіжності.

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський заявив, що у проведеній минулого тижня телефонній розмові російський лідер Володимир Путін підтримав обмін полоненими в форматі "всіх на всіх".

Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що 12 липня під час переговорів радників президентів у "нормандському форматі" було досягнуто домовленостей про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін "певними кількостями" полонених.

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