Кремль про обмін полоненими: Розуміння слова "всіх" у нас різне

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Четвер, 18 липня 2019, 13:28

Джерело: ТАСС.

У Росії й України є розбіжності в розумінні формату обміну полоненими "всіх на всіх", заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Пряма мова: "У ході телефонної розмови дійсно згадувалася ідеальна формула "всіх на всіх", говорилося, що в підсумку саме до цієї формули було б бажано дійти. Але при цьому робилася обмовка, що розуміння слова "всіх" у російської та української сторін різне в деяких аспектах.

Тому експерти мають зблизити це розуміння, і тоді реалізація (обміну – ред.) стане більш вірогідною".

Деталі: Пєсков пояснив, що йдеться про "відмінності в людях, кого вважати "усіма": у Києві такими вважають одних, у Росії – інших".

Він відмовився говорити про персоналії, щодо яких у Москви та Києва є розбіжності.

Що було раніше: Президент України Володимир Зеленський заявив, що у проведеній минулого тижня телефонній розмові російський лідер Володимир Путін підтримав обмін полоненими в форматі "всіх на всіх".

Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що 12 липня під час переговорів радників президентів у "нормандському форматі" було досягнуто домовленостей про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін "певними кількостями" полонених.

Історія питання:

  • Проросійські бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР" утримують сотні полонених на окупованій території сходу України. Останній обмін відбувся наприкінці 2017 року. Нещодавно бойовики за домовленістю з Медведчуком відпустили чотирьох українців.
  • Росія утримує десятки українців на своїй території та в анексованому Криму – у слідчих ізоляторах та в колоніях. 

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Теми: полонені Росія Путін Зеленський


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