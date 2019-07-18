Кремль об обмене пленными: Понимание слова "всех" у нас разное

Источник: ТАСС.

У России и Украины есть расхождения в понимании формата обмена пленными "всех на всех", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прямая речь: "В ходе телефонного разговора действительно упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах.

Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, и тогда реализация (обмена – ред.) станет более возможной".

Детали: Песков пояснил, что речь идет о "различии в людях, кого считать "всеми": в Киеве таковыми считают одних, в России – других".

Он отказался говорить о персоналиях, по которым у Москвы и Киева есть расхождения.

Что было ранее: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в состоявшемся на минувшей неделе телефонном разговоре российский лидер Владимир Путин поддержал обмен пленными в формате "всех на всех".

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что 12 июля во время переговоров советников президентов в "нормандском формате" была достигнута договоренность о "хлебном" перемирии на Донбассе и обмене "определенного количества" пленных.

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