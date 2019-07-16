У "нормандському форматі" домовились про швидкий обмін полоненими – Пристайко

Під час переговорів радників президентів у "нормандському форматі" 12 липня було досягнуто домовленостей про "хлібне" перемир’я на Донбасі та обмін "певними кількостями" полонених.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

"Вдалося досягти певних домовленостей, зокрема досягнення припинення вогню, так зване хлібне перемир’я, проведення розмінування у Станиці Луганській та розведення на двох попередньо узгоджених ділянках, визначення наступної черги ділянок для розведення і розмінування", - заявив Пристайко.

За його словами, сторони домовились протягом місяця здійснити обмін полоненими у можливих форматах 10 на 10 або 15 на 15. Водночас, він зазначив, що конкретних імен не обговорювали, це вирішуватимуть омбудсмени під час засідання у Мінську.

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться наприкінці літа, щоб обговорити реалізацію досягнутих 12 липня домовленостей.

"Ми точно домовилися, що зустрінемося, щоб подивитися на прогрес тих домовленостей, яких ми досягли в липні", - сказав Пристайко.

За його словами, доцільність зустрічі лідерів держав можна буде оцінювати за підсумками наступних переговорів радників.

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