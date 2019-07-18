В партии "Слуга народа" имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации.

Об этом говорится в статье "Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко" на Украинской правде.

По данным УП, первый кандидат – это гендиректор холдинга "1+1 media", владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский, Александр Ткаченко. Сейчас он баллотируется в Раду по списку "Слуги народа" под №9.

Ткаченко сейчас помогает вести кампании всем киевским мажоритарщикам в медийной и смысловой части. Сам гендиректор "плюсов" уверяет, что не обсуждал с Зеленским возможность своего назначения в Киевскую городскую госадминистрацию.

"У нас было много разговоров о том, что меня волнует, и мне интересно. Первое – это гуманитарные вопросы, второе – это город. Мне бы хотелось видеть город в лучшем состоянии, чем он есть сейчас. Относительно КГГА – мы не говорили", – объясняет свою позицию Ткаченко.

Второй кандидат в КГГА – бизнесмен Андрей Холодов, который баллотируется в парламент по списку "Слуги народа" под №22. Как объясняют в партии, на президентских выборах он был одним из топов в киевском штабе Зе! Команды.

Холодов является кумом жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Источники журналистов "Радио Свобода" называют Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках.

Официально кандидат в депутаты является бенефициаром завода "Эфкон-окна", который производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции.

"Я бы не сказал, что между Холодовым и Ткаченко существует страшный конфликт. Но оба регулярно приходят в ОПУ и "продают" свои кандидатуры", – заключает источник на Банковой.

Напомним: