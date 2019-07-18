Суддя, що зупинила ліцензію SkyUp, передумала звільнятись

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Четвер, 18 липня 2019, 14:46

Джерело: "Схеми"

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла рішення про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp, відкликала заяву про відставку.

Член Вищої ради правосуддя Віктор Матвійчук: "Відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, постановлено ухвалу про залишення без розгляду заяви про звільнення судді".

Деталі: ​Під час засідання ВРП 18 липня, де мало б розглядатися питання щодо відставки судді Литвиненко, з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

Що було раніше: Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня.

Історія питання:

  • 24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.
  • Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.
  • Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила  поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.
  • Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".
  • Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".
  • Згодом Державне бюро розслідувань почало щодо судді Литвиненко кримінальне провадження.

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Теми: авіа суд


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