Суддя, що зупинила ліцензію SkyUp, передумала звільнятись

Джерело: "Схеми"

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла рішення про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp, відкликала заяву про відставку.

Член Вищої ради правосуддя Віктор Матвійчук: "Відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, постановлено ухвалу про залишення без розгляду заяви про звільнення судді".

Деталі: ​Під час засідання ВРП 18 липня, де мало б розглядатися питання щодо відставки судді Литвиненко, з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

Що було раніше: Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня.

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