Суддя, що зупинила ліцензію SkyUp, передумала звільнятись
Джерело: "Схеми"
Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка винесла рішення про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp, відкликала заяву про відставку.
Член Вищої ради правосуддя Віктор Матвійчук: "Відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, постановлено ухвалу про залишення без розгляду заяви про звільнення судді".
Деталі: Під час засідання ВРП 18 липня, де мало б розглядатися питання щодо відставки судді Литвиненко, з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.
Що було раніше: Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня.
Історія питання:
- 24 травня суддя Баришівського суду Олена Литвиненко винесла ухвалу щодо призупинення ліцензії SkyUp, але не заборонила компанії перевозити пасажирів до вирішення спору по суті.
- Пізніше мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто її позову щодо SkyUp.
- Крім того, у день, коли Оксана Пасенко заявила поліції, що не подавала позову до SkyUp, начебто від її імені надійшла заява на ім’я нардепа Олександра Дубініна з проханням посприяти у забезпеченні виконання рішення суду.
- Цей депутат – багаторічний менеджер підприємств групи "Приват", підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському, який також володіє компанією "Міжнародні авіалінії України".
- Коломойський заявив, що Дубінін "не є до нього афілійованою особою".
- Згодом Державне бюро розслідувань почало щодо судді Литвиненко кримінальне провадження.
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