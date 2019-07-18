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Судья, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться

Четверг, 18 июля 2019, 14:46

Источник: "Схемы"

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp, отозвала заявление об отставке.

Член Высшего совета правосудия Виктор Матвийчук: "В соответствии с регламентом Высшего совета правосудия, принято решение об оставлении без рассмотрения заявления об увольнении судьи".

Детали: Во время заседания ВРУ 18 июля, где должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

Что было раньше: Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля.

История вопроса:

  • 24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.
  • Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.
  • Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.
  • Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".
  • Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".
  • Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.

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Темы: авиасуд
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