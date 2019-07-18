Судья, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться

842 просмотра
Четверг, 18 июля 2019, 14:46

Источник: "Схемы"

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp, отозвала заявление об отставке.

Член Высшего совета правосудия Виктор Матвийчук: "В соответствии с регламентом Высшего совета правосудия, принято решение об оставлении без рассмотрения заявления об увольнении судьи".

Детали: Во время заседания ВРУ 18 июля, где должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

Что было раньше: Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля.

История вопроса:

  • 24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.
  • Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.
  • Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.
  • Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".
  • Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".
  • Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: авиа суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ryanair ввел спецтарифы для пассажиров отмененных рейсов Wizz Air 17 июля 2019, 19:12
МН17: СБУ установила более 150 человек, которые помогали везти "БУК" из России 17 июля 2019, 12:38
Улику в деле МН17 купили у незнакомца из "ДНР" – РосСМИ 17 июля 2019, 11:40
Все новости
Главные новости
В команде Зеленского есть две кандидатуры на должность Кличко
В Минске договорились об обмене: 69 – Украине, 208 – боевикам
У Путина прокомментировали идею Зеленского раздавать второе гражданство
"Устроили каникулы": Зеленский снова требует собрать Раду
Все новости
безопасность

Что должны знать родители, чтобы защитить ребенка от сексуальных домогательств

еда

Как киевский шеф-повар переосмысливает традиционные рецепты

Фото

Истории победителей рака

Поиск по сайту
Архив
Весь архів