Судья, которая остановила лицензию SkyUp, передумала увольняться

Источник: "Схемы"

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp, отозвала заявление об отставке.

Член Высшего совета правосудия Виктор Матвийчук: "В соответствии с регламентом Высшего совета правосудия, принято решение об оставлении без рассмотрения заявления об увольнении судьи".

Детали: Во время заседания ВРУ 18 июля, где должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля.

Что было раньше: Литвиненко подала в Высший совет правосудия заявление об отставке, которое должны были рассмотреть 18 июля.

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