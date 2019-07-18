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"Велкам ту Юкрейн": Зеленський записав відео англійською для інвесторів

Четвер, 18 липня 2019, 15:02
Велкам ту Юкрейн: Зеленський записав відео англійською для інвесторів

Президент Володимир Зеленський звернувся англійською до іноземних бізнесменів і закликав їх інвестувати в Україні.

Відеозвернення президент опублікував 18 липня у Facebook.

"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", - йдеться в дописі під відео президента.

"Я запрошую Вас, інвестори з усіх куточків світу, приєднатися якомога швидше до цієї можливості (стати інвестором в Україні – ред.) та отримати неймовірний прибуток від своїх інвестицій", - каже Зеленський.

За його словами, успіх іноземних інвесторів в Україні, це і успіх України. Він запрошує іноземців у "країну свободи - Україну".                                                                 

За його словами, Україні потрібно багато чого змінити – вдосконалити інфраструктуру, звільнити непрофесіоналів, найняти професіоналів... Президент також каже, що "зміни потребують багато часу", але він і його новий парламент і уряд обіцяє розвивати українську економіку до рівня європейських країн.

"Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", - запевнив Заленський. 

Також президент звернувся до українців, які живуть за кордоном і закликав їх ділитися його відео: "щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну".

Нагадаємо:

  • У червні Зеленський по черзі зустрічався з "представниками великого бізнесу" й анонсував, що збере їх разом, аби запропонувати інвестувати в Донбас.
  • 20 червня Зеленський заявив, що уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
  • Кращі умови для бізнесу - одна з тез передвиборчої програми Зеленського.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийпрезидентінвестиціїекономіка
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