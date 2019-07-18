"Велкам ту Юкрейн": Зеленський записав відео англійською для інвесторів
Президент Володимир Зеленський звернувся англійською до іноземних бізнесменів і закликав їх інвестувати в Україні.
Відеозвернення президент опублікував 18 липня у Facebook.
"Я звертаюся до іноземних бізнесменів, які шукають нові майданчики для інвестицій. Розумію – стара влада зробила все, щоб Україна виглядала інвестиційно непривабливою. Бізнесу ставили палки в колеса, його взагалі могли відібрати. Наразі все буде інакше. Я особисто це гарантую", - йдеться в дописі під відео президента.
"Я запрошую Вас, інвестори з усіх куточків світу, приєднатися якомога швидше до цієї можливості (стати інвестором в Україні – ред.) та отримати неймовірний прибуток від своїх інвестицій", - каже Зеленський.
За його словами, успіх іноземних інвесторів в Україні, це і успіх України. Він запрошує іноземців у "країну свободи - Україну".
За його словами, Україні потрібно багато чого змінити – вдосконалити інфраструктуру, звільнити непрофесіоналів, найняти професіоналів... Президент також каже, що "зміни потребують багато часу", але він і його новий парламент і уряд обіцяє розвивати українську економіку до рівня європейських країн.
"Ми доведемо вам, що є країною з потужним інвестиційним потенціалом, яка готова змінюватись та розвиватись разом із вами", - запевнив Заленський.
Також президент звернувся до українців, які живуть за кордоном і закликав їх ділитися його відео: "щоби бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну".
Нагадаємо:
- У червні Зеленський по черзі зустрічався з "представниками великого бізнесу" й анонсував, що збере їх разом, аби запропонувати інвестувати в Донбас.
- 20 червня Зеленський заявив, що уже зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
- Кращі умови для бізнесу - одна з тез передвиборчої програми Зеленського.
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