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"Велкам ту Юкрейн": Зеленский записал видео на английском для инвесторов

Четверг, 18 июля 2019, 15:02
Велкам ту Юкрейн: Зеленский записал видео на английском для инвесторов

Президент Владимир Зеленский обратился на английском языке к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину.

Видеообращение президент опубликовал 18 июля в Facebook.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - говорится в заметке под видео президента.

"Я приглашаю Вас, инвесторы со всего мира, присоединиться как можно скорее к этой возможности (стать инвестором в Украине - ред.) и получить невероятную прибыль от своих инвестиций", - говорит Зеленский.

По его словам, успех иностранных инвесторов в Украине, это и успех Украины. Он приглашает иностранцев в "страну свободы - Украинe".

По его словам, Украине нужно многое изменить - усовершенствовать инфраструктуру, уволить непрофессионалов, нанять профессионалов... Президент также говорит, что "изменения требуют времени", но он и его новый парламент и правительство обещает развивать украинскую экономику до уровня европейских стран.

"Мы докажем вам, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами", - заверил Заленский.

Также президент обратился к украинцам, которые живут за рубежом и призвал их делиться его видео: "чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину".

Напомним:

  • В июне Зеленский поочередно встречался с "представителями крупного бизнеса" и анонсировал, что соберет их вместе, чтобы предложить инвестировать в Донбасс.
  • 20 июня Зеленский заявил, что уже встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
  • Лучшие условия для бизнеса - один из тезисов предвыборной программы Зеленского.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленскийпрезидентинвестицииэкономика
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