"Велкам ту Юкрейн": Зеленский записал видео на английском для инвесторов

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Четверг, 18 июля 2019, 15:02

Президент Владимир Зеленский обратился на английском языке к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украину.

Видеообращение президент опубликовал 18 июля в Facebook.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - говорится в заметке под видео президента.

"Я приглашаю Вас, инвесторы со всего мира, присоединиться как можно скорее к этой возможности (стать инвестором в Украине - ред.) и получить невероятную прибыль от своих инвестиций", - говорит Зеленский.

По его словам, успех иностранных инвесторов в Украине, это и успех Украины. Он приглашает иностранцев в "страну свободы - Украинe".

"Мы докажем вам, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами", - заверил Заленский.

Также президент обратился к украинцам, которые живут за рубежом и призвал их делиться его видео: "чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину".

Напомним:

  • В июне Зеленский поочередно встречался с "представителями крупного бизнеса" и анонсировал, что соберет их вместе, чтобы предложить инвестировать в Донбасс.

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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