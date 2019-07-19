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"Держава в смартфоні": Зеленський закликав українців пройти опитування 

П'ятниця, 19 липня 2019, 01:20
Держава в смартфоні: Зеленський закликав українців пройти опитування 

Президент України Володимир Зеленський попросив громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні щодо труднощів у користуванні державними послугами.

Про це глава держави написав у Facebook.

"Кожен українець, і я особисто стикався з, м'яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я гаряче вірю в проект "Держава в смартфоні", - написав Зеленський в соцмережі.

"Це прогресивна ініціатива, мета якої - змінити взаємодію держави з людьми. Держава повинна стати сервісом. Зрештою, для цього ми і працюємо", - впевнений президент.

На сайті, посилання на який Зеленський прикріпив до свого посту, користувачів просять відповісти на два питання:

  1. "На які труднощі ви натрапляєте, користуючись державними послугами ?"
  2. "У чому для вас головна цінність державних послуг онлайн ?" 

Глава держави зазначив, що цей проект повинен врахувати потреби кожного громадянина та виправити всі недоліки застарілої системи.

"Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

  • 12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".
  • Президент Володимир Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.



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Теми: Зеленськийтехнології
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