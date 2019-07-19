"Государство в смартфоне": Зеленский попросил украинцев пройти опрос

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан Украины принять участие в онлайн-опросе.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект "Государство в смартфоне". - написал Зеленский в соцсети.

"Это прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - уверен президент.

Глава государства отметил, что этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы.

"Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке", - отметил Зеленский.

Напомним: