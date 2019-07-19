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Суд відмовив ДБР у відстороненні директора експертного центру МОЗ

П'ятниця, 19 липня 2019, 08:57

Суддя Печерського суду Галина Матійчук відмовила Державному бюро розслідувань у відстороненні Тетяни Думенко з посади директорки Державного експертного центру МОЗ.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Facebook.

"Ця справа була сфабрикованою від самого початку. Єдиною метою кримінального провадження було відсторонити директорку ДЕЦ. Це мало стати помстою за зруйновані багатомільйонні схеми фармацевтичної мафії", - відзначила Супрун.

Вона додала, що МОЗ буде вимагати притягнути до відповідальності ініціаторів та виконавців "цієї атаки".

"Тетяна залишиться на посаді, а ДЕЦ продовжить впроваджувати прозорі процедури та чесні правила реєстрації ліків, проведення клінічних досліджень, а українські пацієнти своєчасно отримуватимуть доступ до ліків та інноваційного лікування. Ми будемо захищати чесних людей за будь-яких обставин", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо: 

  • 16 липня Міністерство охорони здоров’я заявило, що СБУ і ДБР прийшли в Державний експертний центр МОЗ, аби вручити підозру нинішньому директору Тетяні Думенко у "сфабрикованих кримінальних провадженнях".
  • Після цього Європейська бізнес асоціація заявила, що правоохоронці чинять тиск на керівництво і співробітників ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я", і закликала президента Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.

Українська правда
Теми: МОЗДБРсуд
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