Суд отказал ГБР в отстранении директора экспертного центра МОЗ

Судья Печерского суда Галина Матийчук отказала Государственному бюро расследований в отстранении Татьяны Думенко с должности директора Государственного экспертного центра МОЗ.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Это дело было сфабриковано с самого начала. Целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии", - отметила Супрун.

Она добавила, что Минздрав будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей "этой атаки".

"Татьяна останется на посту, а ГЭЦ продолжит внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований, а украинские пациенты своевременно получать доступ к лекарствам и инновационному лечению. Мы будем защищать честных людей при любых обстоятельствах", - подытожила Супрун.

Напомним: