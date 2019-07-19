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Суд отказал ГБР в отстранении директора экспертного центра МОЗ

Пятница, 19 июля 2019, 08:57

Судья Печерского суда Галина Матийчук отказала Государственному бюро расследований в отстранении Татьяны Думенко с должности директора Государственного экспертного центра МОЗ.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Это дело было сфабриковано с самого начала. Целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии", - отметила Супрун.

Она добавила, что Минздрав будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей "этой атаки".

"Татьяна останется на посту, а ГЭЦ продолжит внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований, а украинские пациенты своевременно получать доступ к лекарствам и инновационному лечению. Мы будем защищать честных людей при любых обстоятельствах", - подытожила Супрун.

Напомним:

  • 16 июля Министерство здравоохранения заявило, что СБУ и ГБР пришли в Государственный экспертный центр МОЗ, чтобы вручить подозрение нынешнему директору Татьяне Думенко по "сфабрикованным уголовным производствам".
  • После этого Европейская бизнес ассоциация заявила, что правоохранители оказывают давление на руководство и сотрудников ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения", и призвала президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.

Украинская правда
Темы: МинздравГБРсуд
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