Суд отказал ГБР в отстранении директора экспертного центра МОЗ
Судья Печерского суда Галина Матийчук отказала Государственному бюро расследований в отстранении Татьяны Думенко с должности директора Государственного экспертного центра МОЗ.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
"Это дело было сфабриковано с самого начала. Целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии", - отметила Супрун.
Она добавила, что Минздрав будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей "этой атаки".
"Татьяна останется на посту, а ГЭЦ продолжит внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований, а украинские пациенты своевременно получать доступ к лекарствам и инновационному лечению. Мы будем защищать честных людей при любых обстоятельствах", - подытожила Супрун.
Напомним:
- 16 июля Министерство здравоохранения заявило, что СБУ и ГБР пришли в Государственный экспертный центр МОЗ, чтобы вручить подозрение нынешнему директору Татьяне Думенко по "сфабрикованным уголовным производствам".
- После этого Европейская бизнес ассоциация заявила, что правоохранители оказывают давление на руководство и сотрудников ГП "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения", и призвала президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.