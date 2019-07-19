У Зеленського кажуть про можливу коаліцію з Тимошенко

Джерело: інтерв'ю Сергія Шефіра виданню "Левый берег"

Співвласник студії "Квартал 95" перший помічник президента Сергій Шефір допускає коаліцію з партією Святослава Вакарчука "Голос" і ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Деталі: В Офісі президента не бачать коаліції партії "Слуга народу" з політсилою п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність", але не виключають співпрацю з "Голосом" і ВО "Батьківщина".

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що він (Вакарчук -ред.) потрапить у Раду... Ми завжди хотіли (коаліцію з "Голосом"), і навіть це було видно по заявах Вови в передвиборній кампанії".

"З Порошенком – ні, з Тимошенко цілком можливо. Якщо, звичайно, будуть нормальні вимоги. Я взагалі проти коаліції. Хоч одна коаліція проіснувала довго? Це поділ портфелів, більше нічого".

Що сталося раніше: Представник президента у Верховній Раді 2-й номер у виборчому списку політсили Руслан Стефанчук відзначав, що партія "Слуга народу" працює над проектом коаліційної угоди, хоча націлена створити однопартійну більшість у Верховній Раді. Він казав, що коаліцію в партії бачать з "новими обличчями".

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