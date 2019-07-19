У Зеленского говорят о возможной коалиции с Тимошенко

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Пятница, 19 июля 2019, 13:08

Источник: интервью Сергея Шефира изданию "Левый берег"

Совладелец студии "Квартал 95" первый помощник президента Сергей Шефир допускает коалицию с партией Святослава Вакарчука "Голос" и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Детали: В Офисе президента не видят коалиции партии "Слуга народа" с партией пятого президента Украины Петром Порошенко "Европейская солидарность", но допускают сотрудничество с "Голосом" и ВО "Батькивщина".

Прямая речь: "Мы надеемся, что он (Вакарчук –ред.) попадет в Раду… Мы всегда хотели (коалицию с "Голосом"), и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании".

"С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего".

Что произошло ранее: Представитель президента в Верховной Раде 2-й номер в избирательном списке политсилы Руслан Стефанчук отмечал, что партия "Слуга народа" работает над проектом коалиционного соглашения, хотя нацелена создать однопартийное большинство в Верховной Раде. Он отмечал, что коалицию в партии видят с "новыми лицами".

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Темы: коалиция Слуга народа виборы


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