Компании "Мотор Сичи" Богуслаева финансировали боевиков ОРДО – СБУ

Источник: сообщение Службы безопасности Украины.

В Службе безопасности заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний "Мотор Сич", в течение двух лет финансировали так называемую "ДНР".

Прямая речь: "Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "Донецкой народной республики".

Детали: По данным СБУ, в результате сделки к так называемому "Центрального республиканского банка ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых "налогов и других обязательных платежей".

В частности, за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" выплачено более 32 миллионов российских рублей.

Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов ДНР", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

Следователи СБУ объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Что было раньше: 9 июля было обнародовано расследование Bihus.Info, где сообщалось, что "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева, поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО и в оккупированном Крыму.

В частности сообщалось, что в 2016 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно финансирования терроризма представителями завода "Мотор Сич". Сообщалось, что предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн российских рублей.