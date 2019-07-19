Гладковський не прийшов на допит у справі про розкрадання в оборонці

Президент корпорації "Богдан", екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський повідомив антикорупційному органу, що перебуває за межами України і буде готовий зустрітися з детективом після повернення в країну.

Про це у п’ятницю повідомляє "Інтерфакс-Украна", посилаючись на прес-службу корпорації "Богдан".

"Одразу після повернення в Україну, у разі потреби, Олег Гладковський з’явиться до детектива НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Раніше Гладковського було запрошено для участі як свідка в слідчому експерименті у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У корпорації уточнювали, що на цьому етапі правоохоронні органи не відкрили жодної кримінальної справи стосовно Гладковського.

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