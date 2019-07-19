Гладковський не прийшов на допит у справі про розкрадання в оборонці
Президент корпорації "Богдан", екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський повідомив антикорупційному органу, що перебуває за межами України і буде готовий зустрітися з детективом після повернення в країну.
Про це у п’ятницю повідомляє "Інтерфакс-Украна", посилаючись на прес-службу корпорації "Богдан".
"Одразу після повернення в Україну, у разі потреби, Олег Гладковський з’явиться до детектива НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Раніше Гладковського було запрошено для участі як свідка в слідчому експерименті у рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У корпорації уточнювали, що на цьому етапі правоохоронні органи не відкрили жодної кримінальної справи стосовно Гладковського.
Нагадаємо:
- 17 липня, з посиланням на джерело було оприлюднено інформацію про те, що Гладковського викликано на допит до НАБУ на 17 липня у рамках розслідування кримінального провадження про корупцію в держконцерні "Укроборонпром", проте у Гладковського цю інформацію спростували з посиланням на офіційну повістку на 19 липня для надання свідчень у статусі свідка.
- Гладковського, котрий очолював із серпня 2014 року по березень 2018 року міжвідомчу комісію з питань ОПК при РНБО, а також із червня того самого року й по березень 2019 року міжвідомчу комісію з питань ВТС та експортного контролю, було звільнено указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування резонансної інформації проекту "Наші гроші" Bihus.info про корупцію в оборонному секторі.
- Нещодавно Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був від моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу.
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