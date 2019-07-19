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Гладковський не пришел на допрос по делу о хищениях в оборонке

Пятница, 19 июля 2019, 15:59

Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський сообщил антикоррупционному органу, что находится за пределами Украины и будет готов встретиться с детективом по возвращении в страну.

Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украна", ссылаясь на пресс-службу корпорации "Богдан".

"Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Гладковський появится у детектива НАБУ", - говорится в сообщении.

Ранее Гладковского был приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В корпорации уточняли, что на этом этапе правоохранительные органы не открыли ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.

Напомним:

  • 17 июля, со ссылкой на источник была обнародована информация о том, что Гладковский вызван на допрос в НАБУ на 17 июля в рамках расследования уголовного производства о коррупции в госконцерне "Укроборонпром", однако у Гладковского эту информацию опровергли со ссылкой на официальную повестку на 19 июля для дачи показаний в статусе свидетеля.
  • Гладковский, который возглавлял с августа 2014 по март 2018 межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года и по март 2019 межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортного контроля, был увален указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования резонансного информации проекта "Наши деньги" Bihus.info о коррупции в оборонном секторе.
  • Недавно Гладковський снова возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу

Темы: Гладковскийкоррупциядопрос
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