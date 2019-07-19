Гладковський не пришел на допрос по делу о хищениях в оборонке
Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський сообщил антикоррупционному органу, что находится за пределами Украины и будет готов встретиться с детективом по возвращении в страну.
Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украна", ссылаясь на пресс-службу корпорации "Богдан".
"Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Гладковський появится у детектива НАБУ", - говорится в сообщении.
Ранее Гладковского был приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В корпорации уточняли, что на этом этапе правоохранительные органы не открыли ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.
Напомним:
- 17 июля, со ссылкой на источник была обнародована информация о том, что Гладковский вызван на допрос в НАБУ на 17 июля в рамках расследования уголовного производства о коррупции в госконцерне "Укроборонпром", однако у Гладковского эту информацию опровергли со ссылкой на официальную повестку на 19 июля для дачи показаний в статусе свидетеля.
- Гладковский, который возглавлял с августа 2014 по март 2018 межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года и по март 2019 межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортного контроля, был увален указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования резонансного информации проекта "Наши деньги" Bihus.info о коррупции в оборонном секторе.
- Недавно Гладковський снова возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу