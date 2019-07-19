Гладковський не пришел на допрос по делу о хищениях в оборонке

Президент корпорации "Богдан", экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський сообщил антикоррупционному органу, что находится за пределами Украины и будет готов встретиться с детективом по возвращении в страну.

Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украна", ссылаясь на пресс-службу корпорации "Богдан".

"Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Гладковський появится у детектива НАБУ", - говорится в сообщении.

Ранее Гладковского был приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В корпорации уточняли, что на этом этапе правоохранительные органы не открыли ни одного уголовного дела в отношении Гладковского.

Напомним: