Зеленський звільнив посла у США і ще десяток дипломатів
Президент Володимир Зеленський звільнив 11 послів, у тому числі посла України у США Валерія Чалого.
Відповідні укази від 19 липня оприлюднено на сайті глави держави
"Звільнити Чалого Валерія Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом", – йдеться в одному з документів.
Окрім Чалого, звільнено послів:
- Марокко – Ярослава Коваля;
- Південно-африканської республіки – Тараса Кузьмича;
- Нігерії, Гани, Беніна, Сьєрра-Леоне – Валерія Александрука;
- Вірменії – Петра Литвина;
- В’єтама і Камбоджі – Олексія Шовкопляса;
- Кіпру – Бориса Гуменюка;
- Туркменистану – Валентина Шевальова;
- Ватикану, Родосу і Мальти – Тетяну Іжевську;
- Аргентини, Парагваю, Уругваю і Чилі – Юрія Дюдіна;
- Йорданії – Сергія Паську.
Раніше у Зеленського аносували звільнення 12 дипломатів.
Нагадаємо:
- 15 липня Офіс президента Зеленського повідомив, що розпочав оновлення дипломатичного корпусу з заміни 12 послів.
- Зовнішньополітичний радник президента Вадим Пристайко прояснив, що більшість із звільнених послів перебувають на посаді значно більший термін, ніж "традиційний для української дипломатії 4-5 років".
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