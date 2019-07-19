Зеленський звільнив посла у США і ще десяток дипломатів

Президент Володимир Зеленський звільнив 11 послів, у тому числі посла України у США Валерія Чалого.

Відповідні укази від 19 липня оприлюднено на сайті глави держави

"Звільнити Чалого Валерія Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом", – йдеться в одному з документів.

Окрім Чалого, звільнено послів:

Марокко – Ярослава Коваля; Південно-африканської республіки – Тараса Кузьмича; Нігерії, Гани, Беніна, Сьєрра-Леоне – Валерія Александрука; Вірменії – Петра Литвина; В’єтама і Камбоджі – Олексія Шовкопляса; Кіпру – Бориса Гуменюка; Туркменистану – Валентина Шевальова; Ватикану, Родосу і Мальти – Тетяну Іжевську; Аргентини, Парагваю, Уругваю і Чилі – Юрія Дюдіна; Йорданії – Сергія Паську.

Раніше у Зеленського аносували звільнення 12 дипломатів.

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