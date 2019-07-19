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Зеленський звільнив посла у США і ще десяток дипломатів

П'ятниця, 19 липня 2019, 16:25
Зеленський звільнив посла у США і ще десяток дипломатів

Президент Володимир Зеленський звільнив 11 послів, у тому числі посла України у США Валерія Чалого.

Відповідні укази від 19 липня оприлюднено на сайті глави держави

"Звільнити Чалого Валерія Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом", – йдеться в одному з документів.

Окрім Чалого, звільнено послів:

  1. Марокко – Ярослава Коваля;
  2. Південно-африканської республіки – Тараса Кузьмича;
  3. Нігерії, Гани, Беніна, Сьєрра-Леоне – Валерія Александрука;
  4. Вірменії – Петра Литвина;
  5. В’єтама і Камбоджі – Олексія Шовкопляса;
  6. Кіпру – Бориса Гуменюка;
  7. Туркменистану – Валентина Шевальова;
  8. Ватикану, Родосу і Мальти – Тетяну Іжевську;
  9. Аргентини, Парагваю, Уругваю і Чилі – Юрія Дюдіна;
  10. Йорданії  – Сергія Паську.

Раніше у Зеленського аносували звільнення 12 дипломатів.

Нагадаємо:

  • 15 липня Офіс президента Зеленського повідомив, що розпочав оновлення дипломатичного корпусу з заміни 12 послів.
  • Зовнішньополітичний радник президента Вадим Пристайко прояснив, що більшість із звільнених послів перебувають на посаді значно більший термін, ніж "традиційний для української дипломатії 4-5 років".

Українська правда
Теми: ЗеленськийМЗС
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