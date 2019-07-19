Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уволил посла в США и еще десяток дипломатов

Пятница, 19 июля 2019, 16:25
Зеленский уволил посла в США и еще десяток дипломатов

Президент Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.

"Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в одном из документов.

Кроме Чалого, уволены послы:

  1. Марокко - Ярослав Коваль,
  2. Южно-Африканской республики - Тарас Кузьмич,
  3. Нигерии, Ганы, Бенина, Сьерра-Леоне - Валерий Александрук,
  4. Армении - Петр Литвин,
  5. Вьетама и Камбоджи - Алексей Шовкопляс,
  6. Кипра - Борис Гуменюк,
  7. Туркменистана - Валентин Шевалев,
  8. Ватикана, Родоса и Мальты - Татьяна Ижевская,
  9. Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили - Юрий Дюдин,
  10. Иордании - Сергей Пасько.

Ранее у Зеленского анонсировали отставку 12 дипломатов.

Напомним:

  • 15 июля Офис президента Зеленского сообщил, что начал обновление дипломатического корпуса по замене 12 послов.
  • Внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко прояснил, что большинство из освобожденных послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: