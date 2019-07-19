Зеленский уволил посла США и еще десяток дипломатов

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Пятница, 19 июля 2019, 16:25

Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.

"Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в одном из документов.

Сейчас на сайте президента обнародовано 11 указов.

Уволены послы: Марокко - Ярослав Коваль, Южно-Африканской республики - Тарас Кузьмич, Нигерии, Ганы, Бенина, Сьерра-Леоне - Валерий Александрук, Армении - Петр Литвин, Вьетама и Камбоджи - Алексей Шовкопляса, Кипра - Борис Гуменюк, Туркменистана - Валентин Шевалев, Ватикана, Родоса и Мальты - Татьяна Ижевская, Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили - Юрий Дюдин, Иордании - Сергей Паська.

Ранее у Зеленского анонсировали отставку 12 дипломатов.

Напомним:

  • 15 июля Офис президента Зеленского сообщил, что начал обновление дипломатического корпуса по замене 12 послов.
  • Внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко прояснил, что большинство из освобожденных послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".

Украинская правда

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Темы: Зеленский МИД


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