Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.

"Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в одном из документов.

Сейчас на сайте президента обнародовано 11 указов.

Уволены послы: Марокко - Ярослав Коваль, Южно-Африканской республики - Тарас Кузьмич, Нигерии, Ганы, Бенина, Сьерра-Леоне - Валерий Александрук, Армении - Петр Литвин, Вьетама и Камбоджи - Алексей Шовкопляса, Кипра - Борис Гуменюк, Туркменистана - Валентин Шевалев, Ватикана, Родоса и Мальты - Татьяна Ижевская, Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили - Юрий Дюдин, Иордании - Сергей Паська.

Ранее у Зеленского анонсировали отставку 12 дипломатов.

Напомним: