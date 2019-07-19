Зеленский уволил посла в США и еще десяток дипломатов
Пятница, 19 июля 2019, 16:25
Президент Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.
Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.
"Освободить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в одном из документов.
Кроме Чалого, уволены послы:
- Марокко - Ярослав Коваль,
- Южно-Африканской республики - Тарас Кузьмич,
- Нигерии, Ганы, Бенина, Сьерра-Леоне - Валерий Александрук,
- Армении - Петр Литвин,
- Вьетама и Камбоджи - Алексей Шовкопляс,
- Кипра - Борис Гуменюк,
- Туркменистана - Валентин Шевалев,
- Ватикана, Родоса и Мальты - Татьяна Ижевская,
- Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили - Юрий Дюдин,
- Иордании - Сергей Пасько.
Ранее у Зеленского анонсировали отставку 12 дипломатов.
Напомним:
- 15 июля Офис президента Зеленского сообщил, что начал обновление дипломатического корпуса по замене 12 послов.
- Внешнеполитический советник президента Вадим Пристайко прояснил, что большинство из освобожденных послов находятся в должности значительно больший срок, чем "традиционный для украинской дипломатии 4-5 лет".
Украинская правда