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Після візиту Зеленського в Бориспільській мерії прокуратура знайшла хабарників

П'ятниця, 19 липня 2019, 17:03
Після візиту Зеленського в Бориспільській мерії прокуратура знайшла хабарників

Посадовців Бориспільської міської ради викрили на отриманні неправомірної вигоди в сумі понад 60 тисяч гривень.

Про це у п’ятницю повідомляє прокуратура Київської області.

"Встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради, організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти", - сказано у повідомленні.

Вказується, що у подальшому неправомірна вигода заступником мера розподілялася між іншими працівниками міської ради.

"Наразі в Бориспільській міській раді, а також за місцем проживання їх службових осіб, тривають обшуки", - повідомляє прокуратура.

Готується вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, за статтею "одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб".

Нагадаємо:

  • 10 липня президент Володимир Зеленський був із візитом у Борисполі, де змусив секретаря міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість.
  • Також  Зеленський на зустрічі з посадовцями у Борисполі посперечався з міським головою Анатолієм Федорчуком про забруднення озер фекаліями.

"Українська правда" у Threads

Теми: БориспількорупціяЗеленськийпрокуратура
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