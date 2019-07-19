Після візиту Зеленського в Бориспільській мерії прокуратура знайшла хабарників
Посадовців Бориспільської міської ради викрили на отриманні неправомірної вигоди в сумі понад 60 тисяч гривень.
Про це у п’ятницю повідомляє прокуратура Київської області.
"Встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище у змові з іншими службовими особами Бориспільської міської ради, організував злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти", - сказано у повідомленні.
Вказується, що у подальшому неправомірна вигода заступником мера розподілялася між іншими працівниками міської ради.
"Наразі в Бориспільській міській раді, а також за місцем проживання їх службових осіб, тривають обшуки", - повідомляє прокуратура.
Готується вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, за статтею "одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб".
Нагадаємо:
- 10 липня президент Володимир Зеленський був із візитом у Борисполі, де змусив секретаря міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч, знайшовши інформацію про його судимість.
- Також Зеленський на зустрічі з посадовцями у Борисполі посперечався з міським головою Анатолієм Федорчуком про забруднення озер фекаліями.
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