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После визита Зеленского в Бориспольской мэрии прокуратура нашла взяточников

Пятница, 19 июля 2019, 17:03
После визита Зеленского в Бориспольской мэрии прокуратура нашла взяточников

Должностных лиц Бориспольского городского совета уличили в получении неправомерной выгоды в сумме более 60 000 гривен.

Об этом в пятницу сообщает прокуратура Киевской области.

"Установлено, что один из заместителей Бориспольского городского головы, используя свое служебное положение в сговоре с другими должностными лицами Бориспольского городского совета, организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства", - сказано в сообщении.

Указывается, что в дальнейшем неправомерная выгода заместителем мэра распределялась между другими работниками городского совета.

"Сейчас в Бориспольском городском совете, а также по месту жительства их должностных лиц, продолжаются обыски", - сообщает прокуратура.

Готовится вручения должностным сообщение о подозрении в совершении преступления по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц".

Напомним:

  • 10 июля президент Владимир Зеленский был с визитом в Борисполе, где заставил секретаря горсовета Ярослав Годунок покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости.
  • Также Зеленский на встрече с чиновниками в Борисполе поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями.

Украинская правда

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Темы: БорисполькоррупцияЗеленскийпрокуратура
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