После визита Зеленского в Бориспольской мэрии прокуратура нашла взяточников

Должностных лиц Бориспольского городского совета уличили в получении неправомерной выгоды в сумме более 60 000 гривен.

Об этом в пятницу сообщает прокуратура Киевской области.

"Установлено, что один из заместителей Бориспольского городского головы, используя свое служебное положение в сговоре с другими должностными лицами Бориспольского городского совета, организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства", - сказано в сообщении.

Указывается, что в дальнейшем неправомерная выгода заместителем мэра распределялась между другими работниками городского совета.

"Сейчас в Бориспольском городском совете, а также по месту жительства их должностных лиц, продолжаются обыски", - сообщает прокуратура.

Готовится вручения должностным сообщение о подозрении в совершении преступления по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц".

Напомним: