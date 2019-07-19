Медведчук у світі може представляти тільки себе і своїх родичів – ОП

Джерело: Відповідь Офісу президента на запит LIGA.net.

Президент Володимир Зеленський не уповноважував кума російського президента Віктора Медведчука представляти Україну на міжнародних майданчиках.

Пряма мова: "Президент жодним чином не уповноважував пана Медведчука представляти позицію України ні в Європарламенті, ні на будь-яких інших міжнародних майданчиках.

Ніде в світі Медведчук не може представляти Україну - тільки себе самого і ще, може, своїх колег або різного ступеня родичів.

Ми застерігаємо всіх міжнародних партнерів України від можливої ​​дезорієнтації щодо принципів зовнішньої політики України, яка може бути викликана діями цієї особи (Медведчука - ред.)".

Деталі: В ОП додали, що висловлювати свою позицію можуть тільки посадові особи, відповідальні за зовнішню політику України.

Що було раніше: 17 липня в Європарламенті відбулася зустріч Медведчука і євроскептичних і проросійських депутатів.

Запрошення Медведчука не було офіційною ініціативою Європарламенту. Оформити запрошення і організувати подібний захід може будь-який євродепутат. На сайті Європарламенту дана зустріч не анонсувалася.

Медведчук заявив, що для припинення війни в Донбасі Україна повинна піти на прямі переговори з проросійськими сепаратистами, які контролюють частину Луганської та Донецької областей, а також з Москвою.

Також багато говорилося про необхідність скасування санкцій, так як вони нібито не мають ніякого ефекту.

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