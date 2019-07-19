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Медведчук в мире может представлять только себя и своих родственников – ОП

Пятница, 19 июля 2019, 17:13

Источник: Ответ Офиса президента на запрос LIGA.net.

Президент Владимир Зеленский не уполномочивал кума российского президента Виктора Медведчука представлять Украину на международных площадках.

Прямая речь: "Президент никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках.

Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину - только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства.

Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Медведчука - ред.)".

Детали: В ОП добавили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины.

Что было ранее: 17 июля в Европарламенте прошла встреча Медведчука и евроскептических и пророссийских депутатов.

Приглашение Медведчука не было официальной инициативой Европарламента. Оформить приглашение и организовать подобное мероприятие может любой евродепутат. На сайте Европарламента данная встреча не анонсировалась.

Медведчук заявил, что для прекращения войны в Донбассе Украина должна пойти на прямые переговоры с пророссийскими сепаратистами, которые контролируют часть Луганской и Донецкой областей, а также с Москвой.

Также много говорилось о необходимости отмены санкций, так как они якобы не имеют никакого эффекта.

История вопроса:

  • 18 июля президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" своим кумом Виктором Медведчуком.
  • Медведчук, Юрий Бойко и другие представители ОПЗЖ несколько раз летали в РФ и встречались с российскими чиновниками. При этом, никто их от Украины на такие встречи не уполномочивал.
  • 10 июля Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.
  • Ранее в ОП критиковали генеральную прокуратуру. По словам пресс-секретаря Зеленского, странно, что генпрокурор не реагирует на визит Бойко и Медведчука в РФ.

Темы: ЗеленскийМедведчукРосcияПутин
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