Медведчук в мире может представлять только себя и своих родственников – ОП
Источник: Ответ Офиса президента на запрос LIGA.net.
Президент Владимир Зеленский не уполномочивал кума российского президента Виктора Медведчука представлять Украину на международных площадках.
Прямая речь: "Президент никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на любых других международных площадках.
Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину - только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства.
Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Медведчука - ред.)".
Детали: В ОП добавили, что высказывать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины.
Что было ранее: 17 июля в Европарламенте прошла встреча Медведчука и евроскептических и пророссийских депутатов.
Приглашение Медведчука не было официальной инициативой Европарламента. Оформить приглашение и организовать подобное мероприятие может любой евродепутат. На сайте Европарламента данная встреча не анонсировалась.
Медведчук заявил, что для прекращения войны в Донбассе Украина должна пойти на прямые переговоры с пророссийскими сепаратистами, которые контролируют часть Луганской и Донецкой областей, а также с Москвой.
Также много говорилось о необходимости отмены санкций, так как они якобы не имеют никакого эффекта.
История вопроса:
- 18 июля президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" своим кумом Виктором Медведчуком.
- Медведчук, Юрий Бойко и другие представители ОПЗЖ несколько раз летали в РФ и встречались с российскими чиновниками. При этом, никто их от Украины на такие встречи не уполномочивал.
- 10 июля Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.
- Ранее в ОП критиковали генеральную прокуратуру. По словам пресс-секретаря Зеленского, странно, что генпрокурор не реагирует на визит Бойко и Медведчука в РФ.