Зеленський обіцяє не дати Медведчуку монополізувати телебачення
Президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить монополізувати українське телебачення куму президента Росії Віктору Медведчуку.
Про це він сказав у Борисполі 10 липня, повідомляє прес-служба офісу глави держави.
"Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", – відповів Зеленський на запитання про телеканал NewsOne, який мав намір провести телеміст з російським пропагандистським каналом.
Зеленський запевнив, що це питання врегулюють на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.
"Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення", – додав президент.
За його словами, жодних інформаційних монополій в Україні не буде.
Власником каналу NewsOne є нардеп Тарас Козак, його вважають соратником кума російського президента Віктора Медведчука. До його холдингу входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK.
Нагадаємо:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
- 8 липня телеканал скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
- Джерела у партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" розповіли, що ідея про телеміст належала члену партії Сергію Льовочкіну і була лиш передвиборчою стратегією.