Зеленський обіцяє не дати Медведчуку монополізувати телебачення

Президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить монополізувати українське телебачення куму президента Росії Віктору Медведчуку.

Про це він сказав у Борисполі 10 липня, повідомляє прес-служба офісу глави держави.

"Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", – відповів Зеленський на запитання про телеканал NewsOne, який мав намір провести телеміст з російським пропагандистським каналом.

Зеленський запевнив, що це питання врегулюють на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

"Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення", – додав президент.

За його словами, жодних інформаційних монополій в Україні не буде.

Власником каналу NewsOne є нардеп Тарас Козак, його вважають соратником кума російського президента Віктора Медведчука. До його холдингу входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK.

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