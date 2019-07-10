Зеленський обіцяє не дати Медведчуку монополізувати телебачення

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Середа, 10 липня 2019, 15:48

Президент Володимир Зеленський заявив, що не дозволить монополізувати українське телебачення куму президента Росії Віктору Медведчуку.

Про це він сказав у Борисполі 10 липня, повідомляє прес-служба офісу глави держави.

"Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", – відповів Зеленський на запитання про телеканал NewsOne, який мав намір провести телеміст з російським пропагандистським каналом.

Зеленський запевнив, що це питання врегулюють на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради.

"Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення", – додав президент.

За його словами, жодних інформаційних монополій в Україні не буде.

Власником каналу NewsOne є нардеп Тарас Козак, його вважають соратником кума російського президента Віктора Медведчука. До його холдингу входять телеканали "112 Україна", NewsOne, ZIK.

Нагадаємо: 

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Россия 24" Дмитро Кісельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з NewsOne, який входить до медіа-групи кума Путіна Віктора Медведчука.
  • 8 липня телеканал скасував телемарафон через "погрози фізичної розправи".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити напряму з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і що він готовий до такої розмови за участю світових лідерів у Мінську.
  • Джерела у партії Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" розповіли, що ідея про телеміст належала члену партії Сергію Льовочкіну і була лиш передвиборчою стратегією.

Українська правда

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Теми: Зеленський Медведчук телебачення скандал


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