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Зеленський видав новий указ – покращити дороги

П'ятниця, 19 липня 2019, 18:45
Зеленський видав новий указ – покращити дороги

Джерело: сайт офісу президента, сторінка Facebook міністра інфраструктури Володимира Омеляна

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг. 

Пряма мова ОП: Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу.

До 1 січня 2020 року Кабмін має забезпечити перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових і технічних вимог до учасників публічних закупівель відповідно до найкращих світових практик.

Мають бути створені умови для використання новітніх технологій та матеріалів під час будівництва, реконструкції, ремонту доріг.

Замовники мають залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного обслуговування будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг".

Першочергово необхідно провести капітальний ремонт 24 тис. км основних магістралей, на що необхідно 150 млрд грн і ще 15 млрд щороку на підтримання їх у належному стані.

 
фото: ОПУ

На рішення Зеленського відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Омелян: "Гдє дарогі? Дороги будуються лише в бурхливій уяві. Підписав указ. Тепер дороги повинні указ виконати... для доріг потрібні гроші! А також контроль, конкуренція і якість! Указами, постами в фб, роликами, тегами дороги не ремонтувалися і ніколи ремонтуватися не будуть.

Не забудьте передбачити мінімум 75 млрд грн для Дорожного фонду в держбюджеті на 2020 рік на дорожню мережу плюс 10 млрд грн на територіальні дороги між райцентрами. Бо інакше указ використають не за призначенням".

Деталі: За кілька днів Зеленський відвідав декілька регіонів і дізнався про низку проблем, які заважають якісному ремонту доріг. У Дніпрі навіть побився об заклад з мером Борисом Філатовим.

Всього в Україні 169 тис. км доріг різних категорій. Зеленський вважає, що на першому етапі необхідно відремонтувати головні магістралі.

Керівник ОП Андрій Богдан заявив про корупцію в дорожній сфері і про необхідність перевірки роботи "Укравтодору" та його керівництва. 

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Історія питання: 

  • У 2017-2018 рр. Україна у світовому рейтингу якості доріг опинилася на 130 місці з 137-ми. Україну на одну позицію обійшов Мозамбік, посівши 129 місце, після України на 131 місці розташувався Парагвай.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийуказидорогиУкравтодор
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