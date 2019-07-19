Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский издал новый указ – улучшить дороги

Пятница, 19 июля 2019, 18:45
Зеленский издал новый указ – улучшить дороги

Источник: сайт офиса президента, страница Facebook министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. 

Прямая речь ОП: Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

До 1 января 2020 года Кабмин должен обеспечить перепросмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог.

Заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог".

Первоначально необходимо провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.

 
ФОТО: ОПГ

На решение Зеленского отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Омелян: "Где дарога? Дороги строятся только в бурном воображении. Подписал указ. Теперь дороги должны указ выполнить ... для дорог нужны деньги! А также контроль, конкуренция и качество! Указами, постами в фб, роликами, тегами дороги не ремонтировались и никогда ремонтироваться не будут.

Не забудьте предусмотреть минимум 75 млрд грн для Дорожного фонда в госбюджете на 2020 год на дорожную сеть плюс 10 млрд грн на территориальные дороги между райцентрами. Иначе указ используют не по назначению".

Детали: За несколько дней Зеленский посетил несколько регионов и узнал о ряде проблем, которые мешают качественному ремонту дорог. В Днепре даже поспорил с мэром Борисом Филатовым.

Всего в Украине 169 тыс. км дорог различных категорий. Зеленский считает, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали.

Руководитель ОП Андрей Богдан заявил о коррупции в дорожной сфере и о необходимости проверки работы "Укравтодора" и его руководства.

Читайте также: Метро на Троещину, "Стена Яценюка" и трасса Одесса-Рени. На какие долгострои ждет вся Украина

История вопроса:

  • В 2017-2018 гг. Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми. Украина на одну позицию обошла Мозамбик, который занял 129 место, после Украины на 131 месте расположился Парагвай.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийуказыдорогиУкравтодор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
Главный сержант, с которым встречался Зеленский, пожаловался на командование
Зеленский: НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее
Зеленский прилетел на саммит НАТО
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: