Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського втричі дешевші дороги ніж треба – Омелян

П'ятниця, 19 липня 2019, 20:04

Джерело: Facebook Омеляна

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував "аналітику" президента Володимира Зеленського стосовно ремонту доріг.

Пряма мова: "Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж. Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої і другої категорій.

А тепер запитаємося в українських автодорожніх компаній: Ви готові робити капремонт утричі дешевше, собі у збиток? Ми Вам дамо Указ, роздасте його копії своїм співробітникам: зарплата буде раз на три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно".

Що передувало: За кілька днів Зеленський відвідав декілька регіонів і дізнався про низку проблем, які заважають якісному ремонту доріг. У Дніпрі навіть побився об заклад з мером Борисом Філатовим.

19 липня підписав указ про створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.

На його думку, почати слід із капітального ремонту 24 тис. км основних магістралей. На це потрібно 150 млрд грн і ще 15 млрд щороку на підтримання їх у належному стані.

Омелян порадив президенту "не ганьбитися" і виконувати державну стратегію з розвитку автошляхів 2018-2022 років.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийМінінфраструктури
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: