У Зеленського втричі дешевші дороги ніж треба – Омелян

Джерело: Facebook Омеляна

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував "аналітику" президента Володимира Зеленського стосовно ремонту доріг.

Пряма мова: "Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж. Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої і другої категорій.

А тепер запитаємося в українських автодорожніх компаній: Ви готові робити капремонт утричі дешевше, собі у збиток? Ми Вам дамо Указ, роздасте його копії своїм співробітникам: зарплата буде раз на три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно".

Що передувало: За кілька днів Зеленський відвідав декілька регіонів і дізнався про низку проблем, які заважають якісному ремонту доріг. У Дніпрі навіть побився об заклад з мером Борисом Філатовим.

19 липня підписав указ про створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.

На його думку, почати слід із капітального ремонту 24 тис. км основних магістралей. На це потрібно 150 млрд грн і ще 15 млрд щороку на підтримання їх у належному стані.

Омелян порадив президенту "не ганьбитися" і виконувати державну стратегію з розвитку автошляхів 2018-2022 років.