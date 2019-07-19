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У Зеленского в три раза дешевле дороги чем надо – Омелян

Пятница, 19 июля 2019, 20:04

Источник: Facebook Омеляна

Министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал "аналитику" президента Владимира Зеленского относительно ремонта дорог.

Прямая речь: "Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж. Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий.

А теперь спросим у украинских автодорожных компаний: Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы вам дадим указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно".

Что было раньше: За несколько дней Зеленский посетил несколько регионов и узнал о ряде проблем, которые мешают качественному ремонту дорог. В Днепре даже поспорил с мэром Борисом Филатовым.

19 июля подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог. По мнению президента, начать следует с капитального ремонта 24 тысяч километров основных магистралей. На это нужно 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.

Омелян посоветовал президенту "не позориться" и выполнять государственную стратегию по развитию автодорог 2018-2022 годов.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМининфраструктуры
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