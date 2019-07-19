Від куль снайперів загинули двоє українських бійців

Джерело: ООС

Двоє військовослужбовців механізованої бригади імені Короля Данила під час обладнання бліндажу потрапили під снайперський вогонь.

Штаб: "Під час інженерних робіт по обладнанню бліндажу від ворожого снайперського вогню загинули двоє військовослужбовців підрозділу окремої механізованої бригади імені Короля Данила".

Деталі: Один військовослужбовець помер від поранення у лікарні. Другий отримав кульове поранення в бік та руку, "намагаючись винести пораненого побратима на ношах із зони обстрілу".

Від ураження ворожою кулею загинув на місці.