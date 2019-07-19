Снайперы застрелили двух украинских бойцов

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Пятница, 19 июля 2019, 23:06

Источник: ООС

Двое военнослужащих механизированной бригады имени Короля Данила при оборудовании блиндажа попали под снайперский огонь боевиков.

Штаб: "В ходе инженерных работ по оборудованию блиндажа от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих подразделения отдельной механизированной бригады имени Короля Данила".

Детали: Один военнослужащий умер от ранения в больнице. Второй получил пулевое ранение в бок и руку, "пытаясь вынести раненого собрата на носилках из зоны обстрела".

От поражения вражеской пулей погиб на месте.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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