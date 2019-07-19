От пуль снайперов погибли двое украинских бойцов
Пятница, 19 июля 2019, 23:06
Источник: ООС
Двое военнослужащих механизированной бригады имени Короля Данила при оборудовании блиндажа попали под снайперский огонь.
Штаб: "В ходе инженерных работ по оборудованию блиндажа от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих подразделения отдельной механизированной бригады имени Короля Данила".
Детали: Один военнослужащий умер от ранения в больнице. Второй получил пулевое ранение в бок и руку, "пытаясь вынести раненого собрата на носилках из зоны обстрела".
От поражения вражеской пулей погиб на месте.
Украинская правда