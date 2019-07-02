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У ЦВК пояснили реєстрацію Клюєва та Шарія: кивають на суд

Вівторок, 2 липня 2019, 15:18
У ЦВК пояснили реєстрацію Клюєва та Шарія: кивають на суд

У Центральній виборчій комісії кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав заступник голови ЦВК Євген Радченко.

За його словами комісія не має інших документів, які свідчать, що Клюєв не живе в Україні.

Радченко стверджує, що через це ЦВК не може знову відмовити екс-чиновнику.

"Ми зобов’язані виконати рішення суду… Рішення суду було повторно розглянути, і ми не маємо інших документів, які б нам дозволили розглянути… Однакове (рішення, аналогічне попередньому – УП), по суті, ми прийняти не можемо", – запевнив заступник голови ЦВК.

Він підкреслив, що відомство зобов’язане виконати рішення суду.

За словами Радченка, Центрвиборчком досі має документи, згідно з якими, Клюєв перебуває за межами держави.

"Тільки проблема в тому, що суд їх не вважає такими, що достатньо доводять це", – кажуть у ЦВК.

Там також зазначають, що неодноразово звертались до Генпрокуратури та інших правоохоронних органів, але додаткових документів не отримали.

"На підставі листа Генпрокуратури Центральна виборча комісія сказала, що пан Клюєв не проживає, відмовила в реєстрації. А суд сказав, що цей лист не є належним і ця інформація не підходить", – запевняє Радченко.

Пояснюючи реєстрацію кандидатом блогера Анатолія Шарія, член ЦВК теж послався на рішення суду.

"На підставі того ж самого. Суд визначив, що та інформація, яка знаходиться в ЦВК, не є прийнятною, і все", – запевняє Радченко.

Нагадаємо:

  • Раніше ЦВК відмовився реєструвати кандидатами на парламентські вибори Клюєва та Шарія через те, що вони не проживають на території України протягом останніх 5 років.
  • Однак суди за їхніми позовами вирішили, що ЦВК не здійснила достатньо кроків для перевірки інформації про те, що чоловіки не живуть в Україні.
  • 1 липня Верховний суд роз’яснив, що зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у нардепи.
  • 2 липня ЦВК зареєструвала Клюєва та Шарія.

Соня Лукашова, УП

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Теми: вибориКлюєвЦВКВерховна Рада
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