ГПУ підтвердила: Клюєва затримають, щойно він приїде в Україну

Колишній депутат від "Партії регіонів" і ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв перебуває в розшуку і є ухвала суду про його затримання.

Про це розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк Громадському.

"Є ухвала про затримання та доставку до суду. Звичайно, що вона має реалізовуватись", — підтвердив Горбатюк.

Крім того, за його словами, як повідомляє видання, Клюєв цьогоріч у травні інформував Інтерпол про те, що він знаходиться в Росії, а саме в селі Шульгіно Одинцовського району Москви.

Клюєв перебуває у національному розшуку за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують привласнення майна, перевищення влади і незаконне перешкоджання мітингам. Датою його зникнення вказане 28 лютого 2014 року.

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