ГПУ підтвердила: Клюєва затримають, щойно він приїде в Україну
Колишній депутат від "Партії регіонів" і ексглава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв перебуває в розшуку і є ухвала суду про його затримання.
Про це розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк Громадському.
"Є ухвала про затримання та доставку до суду. Звичайно, що вона має реалізовуватись", — підтвердив Горбатюк.
Крім того, за його словами, як повідомляє видання, Клюєв цьогоріч у травні інформував Інтерпол про те, що він знаходиться в Росії, а саме в селі Шульгіно Одинцовського району Москви.
Клюєв перебуває у національному розшуку за запитом Служби безпеки. Йому інкримінують привласнення майна, перевищення влади і незаконне перешкоджання мітингам. Датою його зникнення вказане 28 лютого 2014 року.
Нагадаємо:
- 23 червня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва у зв'язку з тим, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, з 2014 року.
- 1 липня Верховний суд роз’яснив, що зобов’язав Центрвиборчком повторно розглянути документи щодо реєстрації Андрія Клюєва кандидатом у нардепи.
- 2 липня комісія зареєструвала Клюєва кандидатом у народні депутати. В ЦВК зазначили, що рішення прийняли більшістю голосів на виконання постанови Верховного суду.
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