ЦВК відмовляла Шарію, почитавши ЗМІ: прикордонники не змогли сказати, де він

Центральна виборча комісія спершу відмовила в реєстрації кандидатом у депутати Анатолію Шарію на підставі інформації з мережі, не отримавши офіційного підтвердження, що блогер не живе в Україні.

Про це йдеться у рішенні Шостого апеляційного адміністративного суду, яке було оприлюднено у вівторок.

Саме засідання суду, яке зобов’язало ЦВК зареєструвати Шарія, відбулося 26 червня.

Пізніше Верховний суд також зобов’язав Центрвиборчком "повторно розглянути документи Шарія на реєстрацію кандидатом". Рішення Верховного суду ще не опубліковане в реєстрі.

ЦВК відмовила блогеру через сумніви, що він 5 років не проживає в Україні. У матеріалах судової справи йдеться, що такий висновок у комісії зробили на підставі повідомлень засобів масової інформації.

Зокрема, Центрвиборчком послався на канал на YouTube дружини Шарія, статті в онлайн-виданнях та звернення Комітету визволення політв'язнів України, адресованих президенту Литовської республіки Далі Грибаускайте.

Крім того, ЦВК зверталась до Державної прикордонної служби із запитом щодо перетину Шарієм кордону України. Прикордонники відповіли, що "інформація щодо даної особи відсутня".

Суд вирішив, що відомості з інтернет-джерел не можуть вважатися обґрунтованим за відсутності підтверджень Держприкордонслужби, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ тощо.

"Українська правда" намагалась отримати пояснення у прес-службі ДПС щодо в’їздів і виїздів Шарія. Однак у відомстві сказали, що коментувати ситуацію "немає кому" і запропонували звернутись до них наступного дня.

Раніше Анатолій Шарій сам неодноразово розповідав, що виїхав з України нібито через політичне переслідування та мешкає в Європі.

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