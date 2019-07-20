У Москві більше 20 тисяч людей вимагали допуску незалежних кандидатів до виборів

2762 перегляди
Субота, 20 липня 2019, 17:39

У Москві на проспекті Сахарова в суботу пройшов узгоджений мітинг "За допуск на вибори", організований Лібертаріанською партією.

Як пише "Новая газета", акція заявлена ​​як протест проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Мітинг почався о 14:00 і тривав близько двох годин.

За підрахунками "Білого лічильника", на проспект Сахарова вийшли понад 22 тисяч осіб. Поліція не повідомляла підсумкових даних, проте в ході акції звітувала про 12 тисяч учасників.

Біля входу на акцію затримали кількох людей. Журналісти moloko plus повідомили про чотирьох затриманих, "ОВД-Инфо" також - про затримання чоловіка, який зайшов за огорожу.

Із заявами в ході акції виступили як самі незареєстровані кандидати, в тому числі Костянтин Янкаускас, Дмитро Гудков і Любов Соболь, а також опозиційні політики, які їх підтримують.

Під час свого виступу політик Олексій Навальний запропонував провести наступний мітинг у суботу, 27 липня, біля будівлі московської мерії, в разі якщо незалежним кандидатам остаточно відмовлять в реєстрації навіть після всіх оскаржень. Його підтримали й інші виступаючі.

Нагадаємо:

  • Раніше окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • Кандидати мають намір оскаржити це рішення: вони подаватимуть апеляції до Мосміськвиборчкому, а потім до ЦВК.
  • Протестні акції почалися минулої неділі із зустрічі виборців з кандидатами в Новопушкінському сквері. Протестувальники дійшли до будівлі мерії Москви, а потім до Мосміськвиборчкому. Кандидати вимагали зустрічі з головою комісії Валентином Горбуновим. Мітинг закінчився розгоном його учасників: були затримані 38 осіб.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Балух сподівається на обмін – адвокат 20 липня 2019, 05:01
Посольство Росії в Британії визнало Крим територією України 20 липня 2019, 03:50
Медведчук у світі може представляти тільки себе і своїх родичів – ОП 19 липня 2019, 17:13
Усі новини
Головні новини
СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал"
ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької
Зеленський відреагував на справу Шеремета: Чекає звіту силовиків за три дні
Роковини вбивства Шеремета: Аваков і Луценко мають піти у відставку – заява
Усі новини
соціум

Міфи та правда про партнерські пологи

здоров'я

Викидень – це часте явище: симптоми і коли вагітніти знову

їжа

Літнє оздоровче харчування. Поради лікаря-дієтолога