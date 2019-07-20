У Москві більше 20 тисяч людей вимагали допуску незалежних кандидатів до виборів
У Москві на проспекті Сахарова в суботу пройшов узгоджений мітинг "За допуск на вибори", організований Лібертаріанською партією.
Як пише "Новая газета", акція заявлена як протест проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.
Мітинг почався о 14:00 і тривав близько двох годин.
«Мы должны освистать эту власть, мы должны ее поменять!»— Новая Газета (@novaya_gazeta) 20 липня 2019 р.
ВСЕ СВИСТЯТ
Митинг закончился
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Фото: Влад Докшин / Новая газета pic.twitter.com/35JU6DBesR
За підрахунками "Білого лічильника", на проспект Сахарова вийшли понад 22 тисяч осіб. Поліція не повідомляла підсумкових даних, проте в ході акції звітувала про 12 тисяч учасників.
Біля входу на акцію затримали кількох людей. Журналісти moloko plus повідомили про чотирьох затриманих, "ОВД-Инфо" також - про затримання чоловіка, який зайшов за огорожу.
Прямо сейчас на проспекте Сахарова, где проходит митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, собрались 20 тысяч человек.https://t.co/yrGpOfpTrF— Meduza (@meduzaproject) 20 липня 2019 р.
Із заявами в ході акції виступили як самі незареєстровані кандидати, в тому числі Костянтин Янкаускас, Дмитро Гудков і Любов Соболь, а також опозиційні політики, які їх підтримують.
Під час свого виступу політик Олексій Навальний запропонував провести наступний мітинг у суботу, 27 липня, біля будівлі московської мерії, в разі якщо незалежним кандидатам остаточно відмовлять в реєстрації навіть після всіх оскаржень. Його підтримали й інші виступаючі.
Нагадаємо:
- Раніше окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
- Кандидати мають намір оскаржити це рішення: вони подаватимуть апеляції до Мосміськвиборчкому, а потім до ЦВК.
- Протестні акції почалися минулої неділі із зустрічі виборців з кандидатами в Новопушкінському сквері. Протестувальники дійшли до будівлі мерії Москви, а потім до Мосміськвиборчкому. Кандидати вимагали зустрічі з головою комісії Валентином Горбуновим. Мітинг закінчився розгоном його учасників: були затримані 38 осіб.
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