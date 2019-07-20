У Москві більше 20 тисяч людей вимагали допуску незалежних кандидатів до виборів

У Москві на проспекті Сахарова в суботу пройшов узгоджений мітинг "За допуск на вибори", організований Лібертаріанською партією.

Як пише "Новая газета", акція заявлена ​​як протест проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Мітинг почався о 14:00 і тривав близько двох годин.

«Мы должны освистать эту власть, мы должны ее поменять!»

ВСЕ СВИСТЯТ



Митинг закончился

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Фото: Влад Докшин / Новая газета pic.twitter.com/35JU6DBesR — Новая Газета (@novaya_gazeta) 20 липня 2019 р.

За підрахунками "Білого лічильника", на проспект Сахарова вийшли понад 22 тисяч осіб. Поліція не повідомляла підсумкових даних, проте в ході акції звітувала про 12 тисяч учасників.

Біля входу на акцію затримали кількох людей. Журналісти moloko plus повідомили про чотирьох затриманих, "ОВД-Инфо" також - про затримання чоловіка, який зайшов за огорожу.

Прямо сейчас на проспекте Сахарова, где проходит митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, собрались 20 тысяч человек.https://t.co/yrGpOfpTrF — Meduza (@meduzaproject) 20 липня 2019 р.

Із заявами в ході акції виступили як самі незареєстровані кандидати, в тому числі Костянтин Янкаускас, Дмитро Гудков і Любов Соболь, а також опозиційні політики, які їх підтримують.

Під час свого виступу політик Олексій Навальний запропонував провести наступний мітинг у суботу, 27 липня, біля будівлі московської мерії, в разі якщо незалежним кандидатам остаточно відмовлять в реєстрації навіть після всіх оскаржень. Його підтримали й інші виступаючі.

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