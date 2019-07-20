В Москве более 20 тысяч человек требовали допуска независимых кандидатов к выборам

В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошел согласованный митинг "За допуск на выборы", организованный Либертарианской партией.

Как пишет "Новая газета", акция заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митинг начался в 14:00 и продолжался около двух часов.

По подсчетам "Белого счетчика", на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

У входа на акцию задержали нескольких человек. Журналисты moloko plus сообщили о четырех задержанных, "ОВД-Инфо" также — о задержании зашедшего за ограждение мужчины.

С заявлениями в ходе акции выступили как сами незарегистрированные кандидаты, в том числе Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, а также поддерживающие их оппозиционные политики.

Во время своего выступления политик Алексей Навальный предложил провести следующий митинг в субботу, 27 июля, у здания московской мэрии, в случае если независимым кандидатам окончательно откажут в регистрации даже после всех обжалований. После его поддержали и другие выступавшие.

Напомним: