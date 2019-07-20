В Москве более 20 тысяч человек требовали допуска независимых кандидатов к выборам

В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошел согласованный митинг "За допуск на выборы", организованный Либертарианской партией.

Как пишет "Новая газета", акция заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митинг начался в 14:00 и продолжался около двух часов.

«Мы должны освистать эту власть, мы должны ее поменять!»

ВСЕ СВИСТЯТ



Митинг закончился

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Фото: Влад Докшин / Новая газета pic.twitter.com/35JU6DBesR — Новая Газета (@novaya_gazeta) 20 липня 2019 р.

По подсчетам "Белого счетчика", на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

У входа на акцию задержали нескольких человек. Журналисты moloko plus сообщили о четырех задержанных, "ОВД-Инфо" также — о задержании зашедшего за ограждение мужчины.

Прямо сейчас на проспекте Сахарова, где проходит митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, собрались 20 тысяч человек.https://t.co/yrGpOfpTrF — Meduza (@meduzaproject) 20 липня 2019 р.

С заявлениями в ходе акции выступили как сами незарегистрированные кандидаты, в том числе Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, а также поддерживающие их оппозиционные политики.

Во время своего выступления политик Алексей Навальный предложил провести следующий митинг в субботу, 27 июля, у здания московской мэрии, в случае если независимым кандидатам окончательно откажут в регистрации даже после всех обжалований. После его поддержали и другие выступавшие.

Напомним: