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В Москве более 20 тысяч человек требовали допуска независимых кандидатов к выборам

Суббота, 20 июля 2019, 17:39

В Москве на проспекте Сахарова в субботу прошел согласованный митинг "За допуск на выборы", организованный Либертарианской партией.

Как пишет "Новая газета", акция заявлена как протест против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Митинг начался в 14:00 и продолжался около двух часов.

По подсчетам "Белого счетчика", на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.

У входа на акцию задержали нескольких человек. Журналисты moloko plus сообщили о четырех задержанных, "ОВД-Инфо" также — о задержании зашедшего за ограждение мужчины.

С заявлениями в ходе акции выступили как сами незарегистрированные кандидаты, в том числе Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь, а также поддерживающие их оппозиционные политики.

Во время своего выступления политик Алексей Навальный предложил провести следующий митинг в субботу, 27 июля, у здания московской мэрии, в случае если независимым кандидатам окончательно откажут в регистрации даже после всех обжалований. После его поддержали и другие выступавшие.

Напомним:

  • Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
  • Кандидаты намерены обжаловать это решение: они будут подавать апелляции в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК.
  • Протестные акции начались в прошлое воскресенье со встречи избирателей с кандидатами в Новопушкинском сквере. Протестующие дошли до здания мэрии Москвы, а потом до Мосгоризбиркома. Кандидаты требовали встречи с председателем комиссии Валентином Горбуновым. Митинг закончился разгоном его участников: были задержаны 38 человек.

Украинская правда
Темы: Росcиявиборы
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