На Донбасі поранено українського військового

Джерело: прес-центр Операції об'єднаних сил.

Від початку доби суботи бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Пряма мова: "Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Гранітного – зі стрілецької зброї; поряд Лебединського – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік Пісків – з міномету калібру 82 мм та підствольного гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано шість обстрілів: двічі обстріляли околиці Щастя з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту Артема стріляли з великокаліберного кулемету; три рази поряд Новолуганського – з артилерійської системи калібру 122 мм та з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.