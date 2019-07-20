На Донбассе ранен украинский военный

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Суббота, 20 июля 2019, 20:15

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала суток субботу боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Прямая речь: "Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Гранитного - из стрелкового оружия; около Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть обстрелов: дважды обстреляли окрестности Счастья из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Артема стреляли из крупнокалиберного пулемета; три раза около Новолуганского - из артиллерийской системы калибра 122 мм и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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